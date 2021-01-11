Amasya'da trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti
|11 Ocak 2021 19:25
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Amasya'nın Suluova ilçesinde raylardan karşıya geçmeye çalışırken tren raylarına ayağı takılıp düşen şahıs, trenin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Hacıbayram Mahallesi'nde tren rayları üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, raylardan karşıya geçmekte olan 37 yaşındaki Yakup Dol'un ayağı raylara takıldı. Düşen şahsa hızla gelen tren çarptı. Tren fren yapmasına karşın kaza yerinden 200 metre ileride durabildi. Trenin makinistleri ve çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Suluova'da oto yıkamacılığı yaptığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Dol'un cansız bedeni Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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