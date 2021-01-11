Trakya'da sağanak etkili oluyor
|11 Ocak 2021 19:32
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "çok kuvvetli yağış" uyarısında bulunulan Trakya'da sağanak etkili oluyor.
Kırklareli kent merkezinde sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağıştan korunmaya çalıştı.
Belediye ekipleri birikinti olan yerlerde taşkın yaşanmaması için rögar kapaklarını açarak temizlik çalışması yaptı.
Edirne ve Tekirdağ'da da sağanak etkili oldu.
- Çok kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan meteorolojik uyarıda, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli yağışların olmasının beklendiği duyurulmuştu.
Sağanakların 24 saat süreyle devam edebileceği kaydedilen uyarıda, sağanağa bağlı olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar nedeniyle vatandaşlar uyarılmıştı.
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