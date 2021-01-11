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FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre, tutuklandı.
 11 Ocak 2021 19:50
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Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırında kaçarken yakalanmalarının ardından 6 Ocak'ta yurda getirilen şüpheliler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanan zanlılar, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Buradaki işlemlerin ardından Fidan ve Güre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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