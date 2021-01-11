DKAB Öğretmenliğine atamalarda ilahiyat mezunları için düzenleme
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenliğine atanabilecek bölüm mezunlarını yeniden belirledi.
|11 Ocak 2021 19:34
|+Aa- Yazdır
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenliğine atanabilecek bölüm mezunlarını yeniden belirledi. Yapılan belirleme Ocak ayı Tebliğler Dergisinde yayımlandı
Yapılan düzenlemeye göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendiren İlahiyat Fakültesi dengi bölüm mezunları, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programından muaf olacak.Feragat sonrasında DKAB öğretmenliği için yeni düzenleme
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakaya iken öğretmen alımına başvuru yapabilir miyim?
09 Ocak 2021 00:04
|KPSS öğretmenlik sınav puanlarının geçerlilik süresi değişti
07 Kasım 2019 09:01
|KPSS Öğretmenlik sınav sonuçları 1 yıl geçerli olmasını isteyen adaylar ne yapmalı?
03 Eylül 2019 00:02
|KPSS Öğretmenlik sınav puanı düzenlemesi, 2018 yılına ait istisnai bir düzenleme değil!
15 Ağustos 2018 15:15
|Şehrimiz Dersini, 6 grup branş öğretmeni okutabilecek
18 Temmuz 2018 20:04
|2 bölüm mezununa daha öğretmen olma hakkı tanındı
09 Şubat 2018 16:49
|Feragat sonrasında DKAB öğretmenliği için yeni düzenleme
16 Ocak 2018 17:14
|Talim Terbiye Kurulu, İlahiyat düzenlemesi yaparken yanlışlık yaptı
21 Kasım 2017 12:39
|İlahiyat fakültesi mezunlarına yönelik karar uygulamaya konuldu
17 Kasım 2017 09:20
|İlahiyat fakültesi mezunlarına öğretmenlik şoku
04 Kasım 2017 19:55