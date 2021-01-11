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DKAB Öğretmenliğine atamalarda ilahiyat mezunları için düzenleme

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenliğine atanabilecek bölüm mezunlarını yeniden belirledi.
 11 Ocak 2021 19:34
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DKAB Öğretmenliğine atamalarda ilahiyat mezunları için düzenleme

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) ile İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenliğine atanabilecek bölüm mezunlarını yeniden belirledi. Yapılan belirleme Ocak ayı Tebliğler Dergisinde yayımlandı

Yapılan düzenlemeye göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendiren İlahiyat Fakültesi dengi bölüm mezunları, Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programından muaf olacak.

Feragat sonrasında DKAB öğretmenliği için yeni düzenleme
Memurlar.Net
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