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İBB Meclisinde gerginlik: CHP'li üyeler salonu terk etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 2021 yılı ilk toplantısında Şeb-i Arus töreninde yaşananlar ve Halk Ekmek büfeleri tartışması oldu.
 11 Ocak 2021 19:58
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin 2021 yılı ilk toplantısında Şeb-i Arus töreninde yaşananlar ve Halk Ekmek büfeleri tartışması oldu.

İBB Meclisi Ocak ayına ait ilk toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda gündem dışı konuşmalar gerçekleştirildi.

- CHP'li üyeler salonu terk etti

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, konuşmasında, İBB tarafından geçtiğimiz ay düzenlenen Şeb-i Arus törenlerine değinerek, Türkçe Kur'an-ı Kerim okunmasına tepki gösterdi.

Göksu, "Ezan, Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim sizi niye rahatsız ediyor? Bu millete gerçek yüzünüzü gösterin, bu millete takiye yapmayın. Bu milletin değerleriyle, kutsallarıyla oynamayın." ifadelerini kullandı.

Göksu'nun eleştirilerini sürdürdüğü anda bazı CHP'li meclis üyeleri kürsüye yürüyerek itirazda bulundu.

Oturumu yöneten Zeynel Abidin Okul'un grup başkanvekillerini uyarmasının ardından meclis üyeleri yerlerine dönerken CHP'li üyeler konuşma sonuna kadar salonu terk etti.

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da konuşmasında Şeb-i Arus töreninde yaşananlara değinerek şunları aktardı:

"Bu bizim işimiz değil. Tiyatroya, dini törene siyasetçi karışamaz. Bırakın toplum kendi içinde tartışsın. İçinde Türkçe ya da Arapça ezan da yok. Var mı yok mu meselesi de bizi çok ilgilendirmez. Bu isimle ilgili törensel faaliyet gösterenlere biz izin vermese miydik?"

- Halk Ekmek büfesi tartışması

Mecliste ayrıca Halk Ekmek büfeleri tartışması yaşandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili geçtiğimiz ay gerçekleşen toplantıda Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama'nın 'örgüt elemanı' olarak nitelendiğini öne sürerek, töhmet altında bırakıldığını ifade etti.

Özkan, ekmeği kimin sattığından ziyade, halkı ucuza ekmek almasını sağlamak zorunda olduklarını kaydetti.

AK Partili bir meclis üyesinin kendisine yönelik "tetikçi" ifadesini kullanması üzerine Özkan, "Benden ne azmettirici olur ne de tetikçi. Benden olsa olsa infazcı olur. Lütfen haddinizi bilin. Tetikçi diyor bana. Neyin tetikçisi?" diye konuştu.

Tevfik Göksu ise CHP'nin kendi teşkilat yapısını tanımlarken "örgüt yöneticisi" olarak tanımladığını dile getirerek kendisinin de bu tanımlamayı yaptığını söyledi.

Özkan'ın 'infazcı' ifadesine de yanıt veren Göksu, "Yüreğin yetiyorsa Diyarbakır annelerine gitsene. Gidemezsin sen ancak sana verilen talimatların infazını yaparsın. 'Doğru infazcıyım' dedin. Onun infazını yaparsın. Ancak sana verilenin infazını yaparsın." dedi.
Anadolu Ajansı
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