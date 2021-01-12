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MEB, öğretmenevlerine ihtiyaç fazlası personel alınmaması için tedbir aldı

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenevlerine ihtiyaç fazlası personel alınmaması için tedbir aldı. Buna göre, Öğretmenevlerinin, 657 sayılı Kanun'a tabi personel hariç kurum personel giderleri, yıllık net satış değerinin 1/3'ünü geçemeyecek
 12 Ocak 2021 00:08
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MEB, öğretmenevlerine ihtiyaç fazlası personel alınmaması için tedbir aldı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sayıştay denetimlerinde de tespit edilen, Öğretmenevlerine ihtiyaç fazlası personel alınmaması için tedbir aldı. Buna göre, Öğretmenevlerinin, 657 sayılı Kanun'a tabi personel hariç kurum personel giderleri, yıllık net satış değerinin 1/3'ünü geçemeyecek

İŞTE OCAK 2021 TEBLİĞLER DERGİSİNDE YER ALAN DÜZENLEME
Memurlar.Net
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