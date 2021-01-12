MEB, öğretmenevlerine ihtiyaç fazlası personel alınmaması için tedbir aldı
Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenevlerine ihtiyaç fazlası personel alınmaması için tedbir aldı. Buna göre, Öğretmenevlerinin, 657 sayılı Kanun'a tabi personel hariç kurum personel giderleri, yıllık net satış değerinin 1/3'ünü geçemeyecek
|12 Ocak 2021 00:08
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Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sayıştay denetimlerinde de tespit edilen, Öğretmenevlerine ihtiyaç fazlası personel alınmaması için tedbir aldı. Buna göre, Öğretmenevlerinin, 657 sayılı Kanun'a tabi personel hariç kurum personel giderleri, yıllık net satış değerinin 1/3'ünü geçemeyecek
İŞTE OCAK 2021 TEBLİĞLER DERGİSİNDE YER ALAN DÜZENLEME
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