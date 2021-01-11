1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul konutta Avrupa metropollerine göre en cazip şehir

Nevita'nın araştırmasına göre, İstanbul, konutta henüz istenilen değere ulaşılmamış olması nedeniyle yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor.
 11 Ocak 2021 21:00
+Aa- Yazdır
İstanbul konutta Avrupa metropollerine göre en cazip şehir

Yabancıya gayrimenkul satış şirketi Nevita'nın araştırmasına göre, İstanbul, ortalama konut metrekare fiyatı itibarıyla Avrupa'daki metropoller arasında en cazip şehir olarak öne çıkıyor.

Araştırmaya göre, son yıllarda yabancıların konut alımında en çok tercih ettiği şehirlerin başında gelen İstanbul, henüz istenilen değere ulaşılmamış olması nedeniyle yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor.

Türkiye genelinde yabancıya satılan konutların yarısı İstanbul'da gerçekleşirken, yabancılar 2019'da 20 bin 857, salgına rağmen geçen yılın ocak-kasım döneminde de 16 bin 867 adet konut aldı.

Ulusal ve uluslararası alanda yatırım cazibesiyle öne çıkan İstanbul, yabancıya konut satışında da küresel kentler arasında hızla ilerliyor. Bu ilerlemede, kentin Avrupa metropollerine göre henüz istenilen değere ulaşmamış olması büyük önem taşıyor.

İstanbul'da konut satışında ortalama metrekare fiyatı 462 avro olarak ölçüldü. Bu rakam, Paris'te 11 bin 613, Londra'da 10 bin 797, Münih'te 8 bin 442, Madrid'de 2 bin 630, Lizbon'da 3 bin 346, İtalya Bolzano'da 3 bin 41, Avusturya Innsbruck'ta ise 5 bin 992 avroya kadar yükseliyor.

Bu kentlerde ülke ortalamasına göre fiyatların çok yüksek olması dikkati çekiyor. Paris'te ortalama metrekare fiyatları Fransa genelinin 4,3 katına kadar çıkarken, bu rakam Londra'da İngiltere'nin 3,3 katı, Münih'te Almanya'nın 3 katı, Innsbruck'ta Avusturya'nın 3,7 katı, Lizbon'da Portekiz'in 1,9 katı, Bolzano'da İtalya'nın 1,8 katı, Madrid'de İspanya'nın 1,6 katı şeklinde. İstanbul'da ise ortalama metrekare fiyatları Türkiye genelinin 1,5 kat üzerinde bulunuyor.

"Türkiye, bu süreçte Avrupa ülkelerine parmak ısırttı"

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, araştırmaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancıya konut satışında güçlü performansını sürdüren Türkiye'nin, bu dönemdeki başarısıyla Avrupa ülkelerine parmak ısırttığını söyledi.

Salgının neden olduğu zorlu koşullara rağmen Türk gayrimenkul sektörünün geçmiş yıllardaki satış rakamlarını korumayı başardığını ifade eden Akbal, "Ancak Avrupa pazarlarında yabancıya satışta yüzde 30'a varan düşüşler dikkat çekti. Türkiye'nin ve İstanbul'un öne çıkmasındaki ana etken yabancıların güveni." dedi.

Dünya metropollerindeki konut fiyatlarının yatırımcı ilgisiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlgili ülkelerin istatistik kurumlarından elde ettiğimiz verilere göre, Paris, Londra, Münih gibi Avrupa metropollerindeki konut metrekare fiyatları bulundukları ülkelerdeki ortalama fiyatların 3-4 katına kadar ulaşabiliyor. Örnek vermek gerekirse, Fransa'da ülke genelindeki ortalama fiyatlar 2 bin 685 avro seviyesindeyken, bu rakamlar başkent Paris'te 11 bin 600 avroya kadar çıkıyor. Benzer bir durumu Londra ve Münih'te de görüyoruz. Araştırmalara göre, Londra'da bu oran 3,3, Münih'te ise 3 kat olarak gerçekleşmiş durumda."

Akbal, Endeksa'nın araştırmasına göre, İstanbul'da ortalama konut metrekare fiyatının 462 avro olarak ölçüldüğünü, bu rakamın Türkiye ortalamasının 1,5 katına denk geldiğini söyledi.

"Yatırımcılar, prim yapma olasılığı yüksek İstanbul'a yöneldi"

Faruk Akbal, araştırmada ismi geçen ve yabancıya konut satışında öne çıkan Londra, Münih, Lizbon, Bolzano ve Madrid gibi kentlerin artık doygunluğa ulaştığını aktararak, "Yatırımcılar, yüksek getiri sağlayabilecekleri yeni merkezlere odaklanıyor. Bu yaklaşımla son 3-4 yıldır İstanbul'a farklı coğrafyalardan yatırımcıların ilgi gösterdiğini görüyoruz." dedi.

Bu ilgiyi sadece gerçekleşen satışlarla ölçmenin doğru olmadığını ifade eden Akbal, "7-8 yıl önce İstanbul'un yerini bilmeyen yatırımcılar, bugün İstanbul ve çevresindeki gayrimenkullerle ciddi biçimde ilgileniyor. Salgın sonrasında bu ilginin çok daha yukarı seviyelere çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Akbal, geçen yıl ocak-kasım döneminde yabancıya 36 bin 385 adet konut satıldığını, önceki yıla göre düşüş olsa da 2018'e kıyasla yüzde 4 artış yaşandığını, salgına rağmen gösterilen performansın net bir başarı olduğunu vurguladı.

Türkiye'den en çok konutu Irak ve İranlıların aldığını anımsatan Akbal, pazarın daha da çeşitlenmesinin emlak değerini gerçeğe yaklaştıracağını söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tapuda 2,2 milyon uzaktan işlem!
10 Ocak 2021 07:21		 Türk lirasının değeri aralıkta 13,89 puan azaldı
05 Ocak 2021 14:45
Emekli olmak isteyip de prim borcu olanlara kredi fırsatı
04 Ocak 2021 16:47		 Bankalarda faizler yüzde 18'e kadar çıktı
30 Aralık 2020 11:59
Konut fiyatı en çok Türkiye'de arttı
30 Aralık 2020 07:26		 Evini dönüştürmek isteyene 200 bin TL kredi
26 Aralık 2020 10:32
Yabancı ekonomistler, faiz artışını beğendi
24 Aralık 2020 16:46		 Esnafa destek başvurularının başlayacağı tarih açıklandı
24 Aralık 2020 12:20
Yabancı yatırımcı için 6 dilde rehber hazırlandı
23 Aralık 2020 21:58		 Konutta, Türkiye'nin en çok artış yaşayan bölgesi
20 Aralık 2020 10:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - Kovid-19 salgını 'elektrikli ulaşım' tercihini hızlandıracak21:11 - Sosyal medya, manipülatörlerin avlanma alanına döndü21:00 - İstanbul konutta Avrupa metropollerine göre en cazip şehir20:45 - Görme engelli müezzin eğitim azmiyle gönüllere ışık oluyor20:43 - Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü20:41 - Meteorolojiden 10 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
20:09 - Bugün 1.003 yeni hasta tespit edildi19:58 - İBB Meclisinde gerginlik: CHP'li üyeler salonu terk etti19:50 - FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı19:38 - Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı19:35 - Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız19:34 - DKAB Öğretmenliğine atamalarda ilahiyat mezunları için düzenleme
19:32 - Trakya'da sağanak etkili oluyor19:25 - Amasya'da trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti19:23 - Yalova AK Parti İl Başkanlığı binasına saldırı19:20 - Öğrencisiz okullarda İstiklal Marşı'nı öğretmenler okudu19:18 - Bayrak törenine katılan Vali: Bu yalnızlık bizi hüzünlendiriyor
19:08 - Koronavirüs tedbirleri grip vakalarını azalttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız
Bakan Selçuk'tan 'öğretmen atamaları'yla ilgili açıklama
Emniyet, WhatsApp yerine bu uygulamayı kullanacak
Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve Whatsapp'a soruşturma
Ateş Kara uyardı: Bu ilaçlardan uzak durun!
'Okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz'
WhatsApp ısrarcı... Şartları kabul etmeyen kullanamayacak
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Üçüncü dalgayı bekliyoruz
İmar müdürü itirafçı oldu, yapılan yolsuzluğu anlattı
Katsayı artışı, memur olan ve olmayanlara yapılan bir çok ödemeyi arttırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
telefon fiyatları 2
televizyonlarda izlenecek bir şey olmaması 4
liraya milyon demek 4
el lezzeti 1
Telegram VS Signal 7
bu kalp seni unutur mu 1
yasin suresi 2
11.01.2021 adnan oktar'a 1075 yıl ceza verilmesi 1
Memur veya memur adaylarının birbirine sürekli hocam'demesi 3
10 ocak 2021 ankara depremi 9
SON İLANLAR
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam