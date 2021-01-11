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CoronaVac aşısının dağıtımı bu araçlarla yapılacak

Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi, analizler olumlu sonuçlanırsa Sağlık Bakanlığına ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli araçlarla illere dağıtılacak.
 11 Ocak 2021 21:16
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Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşılarının illere dağıtımını yapacak Sağlık Bakanlığına ait iklimlendirme özellikli firigofirik araçlar, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'nda hazır bekletiliyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığından Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşıların güvenli şekilde depolanması ve dağıtımı için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Aşıların illere dağıtımının nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yamanoğlu, "Araçlarımızın sıcaklığı, eksi 20 ile artı 20 derece arasında ayarlanabilir. Sıcaklık hem uzaktan hem de kayıtlı şekilde sürekli izlenebiliyor. Araçlar, aşıların dağıtımını yaparken tek bir ile gitmiyor. Güzergah ve rota planlaması yapılıyor. Bu durum, aşının hacmine ve gidilecek yere göre değişmekle birlikte genelde rotalarımız var. Bu rotalarla Ankara'dan çıkan araç Türkiye'nin en ücra köşesindeki ile kadar ulaşıyor." diye konuştu.

Yamanoğlu, aşıların illere ulaştırılmasının ardından soğuk hava depolarında koruma altına alınacağını ve daha küçük araçlarla şehirlerin tüm noktalarına dağıtılacağını anlattı.

Alınması planlanan mRNA aşısının daha düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi şartının hatırlatılması üzerine Yamanoğlu, "Çok düşük sıcaklıklarda taşınma sırasında esasen aracın soğutmasından ziyade ambalaj yapısı önemli. Genelde eksi 20'nin altında taşımalarda kuru buz kullanılıyor. Kuru buz, paketlerin içine konuyor ve dışarıdan sıcaklık takibi yapılarak taşıma gerçekleştiriliyor. Zaten bu, şu an birçok malzeme için yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Yamanoğlu, lojistik ve taşımacılıkta temel kuralın riskleri iyi yönetmek olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu konuda tecrübemiz oldukça fazla. Araç arızası olduğunda yapacaklarımız, klima arızası olduğundaki yönetim sürecimiz bellidir. Hatta personelin hasta olması ve yola devam edememesi gibi durumları da düşünerek farklı senaryolar için hazırlığımız halihazırda bulunuyor. İllerde zaten yeterince aracımız var. Yedek araçlarımız da var. Büyük araç gerekiyorsa en yakın noktadan onu çıkarabiliriz veya illerdeki küçük araçları 2 saat gibi kısa sürede araca ulaştırıp aşılar bozulmadan aktarımı yapabiliriz."

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Merkez Aşı ve İlaç Depo Sorumlusu Mustafa Topcu da iller için belirlenen sayılara göre aşıların dağıtılacağını ifade ederek, "Aşılar, illere verilen rakamlara göre, 10'un üzerindeki iklimlendirmeli araçla tüm Türkiye'ye aynı anda sevk edilecek, en kısa sürede 81 ilin deposuna teslim edilecek." bilgisini paylaştı.
Anadolu Ajansı
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