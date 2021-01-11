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Ukraynalıların 2020'de bir numaralı tercihi Türkiye oldu

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Salgın döneminde bile Türkiye'yi ilk ziyaret eden misafirlerimiz Ukraynalıydı. Salgına rağmen 2020'nin 10 aylık döneminde 900 binden fazla Ukraynalıyı konuk ettik" ifadelerini kullandı.
 11 Ocak 2021 21:46
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Ukraynalıların 2020'de bir numaralı tercihi Türkiye oldu

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan açıklamaya göre, Birlik, Türkiye'nin ana turizm pazarları için çevrim içi toplantılar yaparak iletişimi güçlendirmeye, 2021'e dair beklentilerle ilgili nabız tutmaya devam ediyor.

Bu kapsamda TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Ukrayna Turizm Geliştirme Ajansı (DART) Başkanı Mariana Oleskiv ile çevrim içi toplantıda görüştü.

Toplantıda konuşan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, haziranda sınırların açılmasının ardından Türkiye'ye ilk gelen turist kafilesinin Ukrayna'dan olduğunu, Türk turizmciler olarak bundan büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

Ukrayna'nın, Türkiye'nin önde gelen turizm pazarlarından olduğunu belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde bile Türkiye'yi ilk ziyaret eden misafirlerimiz Ukraynalıydı. Buraya gelmeleri moralimizi yükseltti ve bu zorlu dönemi geçirmemize yardımcı oldu. Salgına rağmen 2020'nin 10 aylık döneminde 900 binden fazla Ukraynalıyı konuk ettik. Turizmimizde önemli bir yere sahipsiniz. Bildiğiniz gibi, turizm sektörlerimiz arasında güçlü bir bağ ve stratejik bir ilişki var. Öte yandan, Ukrayna, kolay ulaşımıyla bizim için büyük turizm potansiyeli olan bir yer. Bu da Türk ziyaretçiler için çok değerli bir yer olmasını sağlıyor"

"BAŞKA ŞEHİRLERİ DE BİR DURAK HALİNE GETİREBİLİRSİNİZ"

Ukrayna Turizm Geliştirme Ajansı Başkanı Oleskiv de 2020'de Ukraynalılar için Türkiye'nin bir numaralı turizm durağı olduğunu aktardı.

İnsanların seyahat etmeyi çok özlediğini belirten Oleskiv, "2021, Türkiye'nin şehir gezileri satması için büyük bir fırsat olabilir. Özellikle Lviv, Odessa ve Kiev gibi büyük şehirlerde yaşayan Ukraynalılar için bu şehir gezileri büyük bir pazar. Çünkü insanlar artık kendi ülkelerinde bulunmaktan sıkıldı" ifadelerini kullandı.

Oleskiv, şu anda birçok arkadaşının İstanbul'a gittiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bence başka şehirleri de hafta sonu için ya da 3-4 günlüğüne böyle bir durak haline getirebilirsiniz. İnsanlar bütçe dostu hava yollarıyla Avrupa şehirlerine gidiyordu ama şu an AB kapıları kapalı. Bu Türkiye için bir fırsat. Kapadokya, Ukraynalıların pek bilmediği bir bölgeydi ama 2020'de sosyal medyadan oraya ait birçok fotoğraf gördüler ve ilgileri arttı. Lezzetleriyle UNESCO listesine giren Gaziantep de yemekleri ve bölgenin ruhuyla Ukraynalılar için bir başka durak olabilir"

"SALGIN ÖNLEMLERİ VE KONTROLLER TURİZM AÇISINDAN GAYET İYİ"

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Ukraynalı meslektaşına, Türkiye'nin aldığı salgın önlemleri hakkında bilgi verdi ve bu konuda ne düşündüğünü sordu.

Mariana Oleskiv, 2020 sonlarında Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve önlemleri yerinde gözlemlediğini aktararak, "Hükümetinizin aldığı önlemler ve kontrol kapasiteniz gayet iyiydi. Ukrayna'da da devletin koyduğu kurallar var ve kontroller yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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