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İBB'den HES kodu uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlardan 15 Ocak tarihine kadar ulaşım kartlarını Hayat Eve Sığar (HES) kodları ile eşleştirmelerini istedi.
 11 Ocak 2021 21:52
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İBB'den HES kodu uyarısı

İBB'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı'nın toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinin ardından İstanbulkartlar ile HES Kodlarının eşleştirilmesi işlemleri başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak.

Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.
Memurlar.Net
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