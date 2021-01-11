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Güzellik merkezinde tedavi sonrası yüzü kanlar içinde kaldı

İstanbul'da yüzündeki cilt lekeleri için güzel merkezine giden kadının yüzü ikinci seansın ardından kanlar içinde kaldı. Tedavisi devam eden mağdur kadını arayan kurum yetkilileri bir de uygulanmayan seansların parasını tahsil etmek istedi.
 11 Ocak 2021 21:56
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Güzellik merkezinde tedavi sonrası yüzü kanlar içinde kaldı

Yüzünde cilt lekesi bulunan 42 yaşındaki B.Y., Şişli'de bulunan bir

güzellik merkezine

gitti. Merkezle 8 seanslık bakım anlaşması imzalayan genç kadının bakım sonunda yüzündeki lekelerin gideceği vaat edildi.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, tedaviye başlayan mağdur kadının ikinci seans sonrası iddiaya göre yüzünde yoğun bir şekilde kanama oluştu. Meydana gelen cilt yanıkları nedeniyle 5 günlük iş göremezlik raporu alan kadın tedavi için farklı bir hastaneye başvurdu. İddiaya göre burada kadının tedavi uygulanmadan önce cilt uygunluğu için test yapılmamış ve direkt işlem uygulanmıştı.

Girmediği seansların ücretini istediler

Tedavisi devam eden mağdur kadını bir süre sonra cilt bakım anlaşması imzaladığı kurum yetkilileri aradı. Yine iddiaya göre yetkililer geriye kalan 6 seanslık bakım ücretinin faturasını tahsil etmek istedi. Bunun üzerine ödeme yapmayı reddeden mağdur kadına, 'Senetlerinizin vadesi doldu, dosyayı avukatımıza vereceğiz' diyerek parayı tahsil etmeye çalıştılar.

'Yüzümü mahvettiler'

Yüzünde yanık oluşan mağdur kadın bir de para tahsili için yetkililerin kendisini araması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. B.Y. savcılıkta verdiği ifadesinde, "Benim yüzümü mahvettiler, cilt bakım işlemine başlamadan önce gerekli testleri bile yapmadılar ve beni mağdur ettiler. Bu da yetmezmiş gibi karşılığını almadığım bakım ücretlerini tahsil etmeye çalışıyorlar. Yetkililerin cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mağdur kadının ihbarı üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
Sabah
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