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'Yorgun mermi' cinayetleri, lazer teknolojisiyle çözülüyor

Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, nereden ateşlendiği belli olmayan yorgun mermi ve serseri kurşun yaralamaları gibi olaylarda lazer teknolojisini kullanarak şüphelileri kısa süre içerisinde tespit ediyor.
 11 Ocak 2021 22:17
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'Yorgun mermi' cinayetleri, lazer teknolojisiyle çözülüyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri; yorgun mermi, serseri kurşun gibi faili belli olmayan olayları, titiz bir çalışma sonucu gün yüzüne çıkarabiliyor. Ekipler, olay yerindeki her detayı araştırarak, özellikle faili meçhul olayların faillerini, lazer teknolojisiyle kısa sürede tespit ediyor. Nereden geldiği belli olmayan bir mermiyle bir kişinin yaralanması ve ölmesi sonucu olay yerine giden ekipler, atış kiti içerisinde bulunan ekipmanlar sayesinde merminin geldiği mesafe ve yönü belirliyor. Özellikle lazer teknolojisiyle, merminin ortalama kaç metre mesafeden, hangi yönden ateşlendiğini tespit eden ekipler, cinayetin veya yaralama olayının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma yürütüyor. Olay yerinde elde edilen veriler, soruşturma ekipleriyle paylaşılarak, şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatılıyor.

'SORUŞTURMACI BİRİMLERİN ALT YAPISINI HAZIRLIYORUZ'

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü' ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Burhan Ünyel, olay yerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Maganda kurşunu, serseri kurşun gibi olayların çözümünde atış kiti ve lazer teknolojisini kullanarak birçok faili meçhul olayın failini adalete teslim ettiklerini belirten Ünyel, çalışma yöntemlerini şöyle anlattı: "Öncelikle anons üzerine olay yerine teknik inceleme yapmak için intikal ediyoruz. Olayı, değerlendirip yapacağımız çalışmayla ilgili karar alıyoruz. Karar aldıktan sonra olayın niteliğine göre kullanacağımız teçhizatları, olay yerine taşıyoruz. Şimdi size 'maganda kurşunu' veya eğlence sonucunda atılan 'serseri kurşun' olarak tabir edilen olaylarda, karşılaştığımız durumda yaptığımız çalışma ve faillerin tespitine yönelik hangi teknikleri kullandığımızla ilgili bilgiler vereceğim. Atış kiti olarak bir kitimiz mevcut. Kimin attığı, nerden atıldığı ve mesafesi belli olmayan olaylarda bu kiti kullanıyoruz. Bu kitimizi özellikle atış, nereden ve kimden geldi? Ne tarafa doğru geldi? Nereye isabet oldu? Gibi sorulara cevap veriyoruz. Özel ışıklarla, yani lazerleri kullanarak gelen yönü tespit ediyoruz. Daha sonra çubuklarımızla, gelen noktayla gelen açıyı çubuklar yardımıyla birbiriyle bağlantılı hale getiriyoruz. Bağlantılı hale getirdiğimizde iplerimizi çekip, notlarımızı alıyoruz. Olayın, nasıl meydana geldiğini fiziken bu teknikleri kullanarak canlandırmış oluyoruz. Olay yerini o anda yaşanmış gibi hazır hale getiriyoruz. Böylelikle, faili meçhul olarak adlandırdığımız olayın faillerini bulma ve tespit etme yönünde önemli mesafeler kat etmiş oluyoruz. Soruşturmacı birimlerin alt yapısını hazırlamış oluyoruz" dedi.

'ÇALIŞMALARIMIZI ATIŞ KİTİYLE YAPIYORUZ'

Geçen yıllarda, nereden geldiği belli olmayan yorgun mermiyle hayatını kaybeden bir kişinin olayıyla ilgili titiz bir çalışma yürüttüklerini ve failleri kısa süre içerisinde tespit ettiklerini söyleyen Ünyel, "Sürecin ilk aşaması bizimle beraber başlıyor. Daha sonra Adli Tıp Kurumu'nda doktorların yapmış olduğu incelemeler sonucu da açılar, belirlenmiş oluyor. Ama ilk olarak hızlı bir şekilde faile ulaşmamız için yürüttüğümüz çalışmayı, atış kitiyle tamamlamış oluyoruz. Geçtiğimiz yıl işlenen bir yorgun mermi cinayetinde maktulün oturduğu yere gittiğimiz zaman yaptığımız çalışmayı örnek vermek istiyorum; olayın üç yeri kapalı bir alandı. Gelen merminin dar açından geldiğini tespit etmiştik. Maktulün oturduğu açıya bakarak, fişeğin nerden geldiğini tespit etmek zordu. Ayrıca her tarafın kapalı olması da çalışma sahasında, çeşitli ihtimaller üzerinde durmamıza sebebiyet verdi. Bu kitimizi kullanarak oturuş açısına göre lazerle hangi mesafeden ve nereden gelebileceğini tespitini yaptık. Olayı canlandırdık ve fiziki olarak hazır hale getirdik. Merminin nereden geldiğini tespit ettik" ifadelerini kullandı.

'TEÇHİZATLARIMIZ, BİZE YOL GÖSTERİYOR'

Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Ahmet Aykut Aydın, kullanılan ekipmanların yol gösterici olduğunu belirterek, "Bu kitimiz, bir atışın ne şekilde, ne taraftan yapıldığı konusunda lazer gibi ışık tutmaktadır. Olay yeri, fail, mağdur ve mekan arasındaki dinamik ilişki, '5N1K' sorusu cevaplayarak tespit edilir. Burada, atış noktasıyla, mağduriyetin oluştuğu noktada iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bu kitimiz de olayın arasındaki mesafe ne olursa olsun, açılar hesaplanarak, atış noktasıyla mağduriyetin meydana geldiği noktalarda bir açı hesaplaması yaparak, atışın nereden meydana gelmiş olabileceği konusunda çalışıyoruz. Burada, bu tür teknolojik teçhizatlar, gün geçtikçe olayların aydınlatılması konusunda bize kolaylıklar sağlıyor. Yol gösterici oluyor. Vatandaşlarımızın da yaşadığı mağduriyetleri gidererek adaletin tecelli etmesinin sağlanması konusunda bizlere son derece yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

DHA
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