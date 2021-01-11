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Ada çayının Covid-19'a karşı etkinliği kanıtlandı

Almanya Duisburg Essen Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışma, ada çayının Covid-19'a karşı hem koruyucu hem de tedavi edici özellikte olduğunu ortaya koydu.
 11 Ocak 2021 22:18
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Ada çayının Covid-19'a karşı etkinliği kanıtlandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamasında, Covid-19 hastalığını önlemek için ada çayı ve ebegümeci karışımının kaynatılmasıyla elde edilen gargaranın kullanılmasını önerdi. Ada çayı ve ebegümeci karışımıyla yapılacak gargaranın Covid-19'a karşı koruyucu etkisi olduğuna dikkati çeken Saraçoğlu, "Sabah, öğle, akşam bununla gargara yapın. İnanın yüzbinlerce insanın hayatı kurtulur bu sayede" ifadesini kullanmıştı.

Saraçoğlu'nun önerisi doktorlar tarafından tartışılırken, aralık ayında yayınlanan son araştırmanın sonuçları ada çayının Covid-19'a karşı etkinliği konusundaki tartışmalara ışık tuttu. İnsan hücreleri üzerinde yapılan bilimsel çalışmayla, ada çayının Covid-19 hastalığı üzerindeki etkisi kanıtlandı. Duisburg Essen Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Öğretim üyesi Vu Thuy Khanh Le-Trilling ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada, ada çayının içeriğindeki etkin maddelerin Covid-19'a karşı antiviral aktivesi olduğu ortaya çıkarıldı.

TEDAVİ EDİCİ OLDUĞU DA İSPATLANDI

Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda, ada çayının infüzyon tekniğiyle sıcak suya geçen etkin maddelerinin insan hücreleri üzerindeki etkinliği araştırıldı. Bilimsel çalışma, ada çayının Covid-19'a karşı sadece koruyucu özellik içermekle kalmadığı, aynı zamanda tedavi edici özellik de taşıdığını ispatladı. Araştırma kapsamında önce insan hücreleri Covid-19 virüsüyle hastalandırıldı. Sonra belirli aralıklar ve dozlarla ada çayının kurutulmuş bitkisinden elde edilen çay, hastalıklı olan bu hücrelere ilave edildi. Ada çayı ayrıca maymun hücrelerinde de denendi ve ada çayının koruyucu etkisini ölçmek amacıyla hücreler Covid-19 virüsü ile muamele edilerek hastalandırılmaya çalışıldı. Araştırma sonucunda ada çayı bitkisinin hem hastalıklı hücreyi tedavi ettiği hem de sağlıklı hücreleri virüse karşı koruduğu görüldü. Makalede, Covid-19'a karşı koruyucu özelliğinden dolayı ada çayının gargara olarak kullanılması da önerildi. Bilimsel makalede ayrıca ada çayının Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) kayıtlarında güvenilir bir bitki olduğuna da değinildi. Ada çayı ve ebegümeci bitkisinin antiviral etkisine dair kayıtların Avrupa İlaç Ajansı'nda da (EMA) yer aldığı ifade edildi.
DHA
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