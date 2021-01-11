1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolandırıcıların 'aşı randevusu' yöntemine karşı uyarı

Koronavirüs aşısının gündemde olduğu bugünlerde dolandırıcılar, sağlık üzerinden vatandaşı mağdur ediyor. Farklı meslek gruplarında çalışanların sosyal medyadaki profil fotoğraflarını kullanan dolandırıcılar, o isimlerle de başka hesap açarak, takipçilerine 'aşı randevusu oluşturma' adıyla link gönderiyor. Linke girilmesi halinde GSM operatörleri aracılığıyla kesilen para da vatandaşın faturasına yansıyor. Avukat Mehmet Altın, böyle mağduriyet durumunda mesajlaşma içeriğinin silinmemesi ve ekran görüntüsünün alınması gerektiğini belirterek, "Kendisini dolandıran veya mağdur eden kişinin profil bilgilerinin de ekran görüntüsünü ismi tam çıkacak şekilde almalarını tavsiye ediyoruz. Bu görüntüleri aldıktan sonra zaman kaybetmeden karakola veya savcılığa gitmek lazım" dedi.
 11 Ocak 2021 22:25
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Koronavirüsle mücadelede önemli etkisi olacak aşıda gelinen nokta, dolandırıcıları da bu konuya yöneltti. Farklı meslek gruplarından kişilerin sosyal medya hesaplarını hedef alan dolandırıcılar, profil fotoğraflarını da çalarak, aynı isimle başka hesap açıp, takipçilerine mesaj üzerinden 'aşı randevusu oluşturma' adıyla gönderdikleri linke tıklamalarını istemeye başladı. İstenilen linke girilince GSM operatörleri aracılığıyla bir miktar ücret, kişilerin faturasına yansımaya başladı. Avukat Mehmet Altın, böyle bir mağduriyet durumunda öncelikle mesajlaşma içeriğinin silinmemesini ve ekran görüntüsünün kaydedilmesini gerektiğini belirterek, "Kendisini dolandıran veya mağdur eden kişinin profil bilgilerinin de ekran görüntüsünü ismi tam çıkacak şekilde almalarını tavsiye istiyoruz. Tabi bu görüntüleri aldıktan sonra zaman kaybetmeden karakola veya savcılığa gitmek lazım" diye konuştu.

'DİPSİZ KUYU'

Sosyal medyanın tuzaklarla dolu, dipsiz kuyu olduğunu dile getiren Altın, şunları söyledi:

"İlan sitelerinde de ikinci el eşyaların alınması durumunda en önemli nokta; savcılık detay isterken ilan numarası alınması gerekir. Orada alışveriş yapılırken ilan numarası çıkacak şekilde ekran görüntüsü alınmasını tavsiye ederim. Dikkatli ve bilinçli olunması gerekmektedir. Elektronik veya sanal ortamda işlenebilen her türlü suça bilişim suçu denilmektedir. Bu suçlar bilgisayar, cep telefonu, tablet ve hatta post cihazı ya da ATM'ye bağlanan kopyalama cihazıyla da işlenebilmektedir. Gerçek hayatta işlenebilen her suç, uygun düştüğü ölçüde bilişim alanında da işlenirse suç olarak kalmaya devam etmektedir. Ülkemizde birçok bilişim suçu işlenmektedir. Özellikle işlenen suçlar dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kişisel ve şirket verilerinin ele geçirilmesi, kötüye kullanılması gibi suçlardır. Bu suçların genel olarak cezaları değişmektedir. Sosyal medya hesabınıza girilmesi 1 yıla kadar hapis cezası ama bu hesabınıza değişiklik yapılması, silinmesi veya hakkınızda paylaşım yapılması 3 yıla kadar hapis cezası ön görmektedir. Yine internet yoluyla dolandırılma durumunda suçu işleyiş biçimine göre 10 yıla kadar hapis cezası, kredi kartı veya kart bilgilerinin internet yoluyla ele geçirip kötüye kullanılmasına ise 8 yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır."

'MOBİL ÖDEME' UYARISI

Sosyal medya uzmanı Hüseyin Aslan Pilatin ise son zamanlarda dolandırıcılıklarla ilgili birçok duyum aldığını dile getirdi. Dolandırıcıların gündemi takip ederek, vatandaşın iyi niyetini kullanıp, paralarını almaya çalıştığını belirten Pilatin, "Genelde mesaj olarak kişinin yakını, tanıdığı ya da üst mevkide olan birinin sahte hesabını açıp, oymuş gibi davranarak insanlardan para alıyorlar. Genelde gönderilen mesajlarda ücretsiz anahtarı kullanılıyor ama Sağlık Bakanlığı'nın 'gov.tr' gibi alan adresi olur. Ama dolandırıcılar son harfine bir rakam ekleyerek ücretsiz domaini alıp milleti bu şekilde dolandırıyor. Bu tür durumlardan sakınmak için telefonlardan mobil ödemeyi kapatmanız gerekiyor ya da kredi kartından güçlü ödemenin açılması gerekiyor yani mobil ödeme gerçekleşmesi için mesaj kısmından bahsediyoruz ve bu sayede daha iyi güvenlik önlemi alınmış olur. Özellikle Instagram üzerinden hesap çalma işlemlerinde linke tıkladıktan sonra şifre girmenizi istiyor ama Instagram şifre istemez. Size mesaj atan kişinin o olduğundan emin olmanız için o kişiyi arayarak birebir bilgi alabilirsiniz" diye konuştu.

Hakan Kaya ise daha önce kendisinin başına böyle bir olay geldiğini anlatarak, "Başka hesap açılıyor sonra hat durumunu soruyor. 'Faturalı mı?' diye soruyor. Sonrasında mesaj atılıyor. 'Böyle bir aşı var' deniyor ve ardından link gönderiyor. Bu linke tıklarsan şu olacaksın, gibisinden dolandırıyorlar. Bu duruma düşmesinler. Tıklandığı zaman hesaptan para kesintisi oluşuyor. Sahte hesaplardan eşimize, dostumuza atılıyor sonra ona saygıdan dolayı girip tıklanıyor ve dolandırılmış oluyorsun" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 65 milyonu geçti
12 Ocak 2021 00:12		 DSÖ, orta ve düşük gelirli ülkelerde Kovid-19 aşılamalarının şubatta başlayacağını öngörüyor
12 Ocak 2021 00:10
21 yıl sonra tapusuna kavuştu
11 Ocak 2021 22:33		 Dr. Paköz: Koronavirüs beyin fonksiyonlarını etkileyebilir
11 Ocak 2021 22:22
Ünlü sinema oyuncusu koronavirüse yakalandı
11 Ocak 2021 22:15		 Güzellik merkezinde tedavi sonrası yüzü kanlar içinde kaldı
11 Ocak 2021 21:56
İBB'den HES kodu uyarısı
11 Ocak 2021 21:52		 Sosyal medya, manipülatörlerin avlanma alanına döndü
11 Ocak 2021 21:11
Meteorolojiden 10 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
11 Ocak 2021 20:41		 Trakya'da sağanak etkili oluyor
11 Ocak 2021 19:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:12 - Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 65 milyonu geçti00:10 - Körkün Kanyonu macerası00:10 - DSÖ, orta ve düşük gelirli ülkelerde Kovid-19 aşılamalarının şubatta başlayacağını öngörüyor00:08 - MEB, öğretmenevlerine ihtiyaç fazlası personel alınmaması için tedbir aldı00:05 - Toplu hakim ve savcı alımları 5 soruna neden olacak00:04 - 12 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
00:03 - Aile hekimlerinin disiplin cezalarına 3 yeni karar00:03 - Sağlık Çalışanlarına Ek Ödeme Yönetmeliği23:53 - 9 yaşındaki çocuğun hayatını çamaşır ipleri kurtardı23:38 - Çubuk-2 Barajı'nda su seviyesi yüzde 23'e düştü23:33 - Aldığı sıfır kilometre araç hem kazalı hem boyalı çıktı23:21 - Sümela Manastırı'na ziyarete ne zaman açılacak?
23:17 - ABD, Küba'yı 'teröre destek veren ülkeler' listesine ekledi22:48 - Biden, Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptırdı22:36 - Bu köy 10 aydır koronavirüsle hiç tanışmadı22:33 - 21 yıl sonra tapusuna kavuştu22:25 - Dolandırıcıların 'aşı randevusu' yöntemine karşı uyarı
22:24 - Buğday unu sektöründeki 34 teşebbüse para cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Çalışanlarına Ek Ödeme Yönetmeliği
Toplu hakim ve savcı alımları 5 soruna neden olacak
MEB, öğretmenevlerine ihtiyaç fazlası personel alınmaması için tedbir aldı
Körkün Kanyonu macerası
12 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
Aile hekimlerinin disiplin cezalarına 3 yeni karar
DSÖ, orta ve düşük gelirli ülkelerde Kovid-19 aşılamalarının şubatta başlayacağını öngörüyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 65 milyonu geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su faturası 1
emeklilikte yaşa takılma konusu 1
meydanı boş bulmak 1
Memur veya memur adaylarının birbirine sürekli hocam'demesi 3
Her şey için,hayat için,en hakiki mürşit ilimdir,fendir 2
Telegram 1
okulları kapalı tutarak bir nesli mahvetmek üzereyiz 3
TELEGRAM Pavel Durov RUSYA ABD BİP TÜRKİYE 3
Telegram VS Signal 7
kırmızı ışıkta iki kez geçenin ehliyetinin alıkonması 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 6 İşçi Alacak
Şırnak Silopi Belediyesi 37 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Eskişehir Sarıcakaya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İstanbul Usper 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam