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ABD, Küba'yı 'teröre destek veren ülkeler' listesine ekledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba'yı yeniden "teröre destek veren ülkeler" listesine eklediklerini açıkladı.
 11 Ocak 2021 23:17
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ABD, Küba'yı 'teröre destek veren ülkeler' listesine ekledi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba'yı yeniden "teröre destek veren ülkeler" listesine eklediklerini açıkladı.
Anadolu Ajansı
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