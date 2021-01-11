ABD, Küba'yı 'teröre destek veren ülkeler' listesine ekledi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba'yı yeniden "teröre destek veren ülkeler" listesine eklediklerini açıkladı.
|11 Ocak 2021 23:17
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