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Sümela Manastırı'na ziyarete ne zaman açılacak?

Dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nın taş düşmelerini önleme çalışmaları kapsamında ziyaret yasağının Mart sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
 11 Ocak 2021 23:21
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Sümela Manastırı'na ziyarete ne zaman açılacak?

Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden olan ve 5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından 29 Temmuz 2020'de ziyarete açılan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı taş düşmelerini önleme çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yılın Kasım ayının ilk günlerinden itibaren 31 Ocak 2021 tarihine kadar tekrar ziyarete kapatılmıştı. Bu yasağın çalışmaların hava şartları nedeniyle uzaması nedeniyle Mart ayına kadar süreceği belirtildi.

Ziyaretçi yasağının uzaması, bölgedeki olumsuz hava şartları yüzünden yavaş ilerleyen çalışmalardan kaynaklandığı öğrenilirken, şuan manastırda profesyonel dağcılar tarafından kaya düşürme ve güçlendirme çalışması yapılıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı. restorasyon çalışmalarındaki 2. etabın tamamlamasıyla 29 Temmuz 2020 tarihinde ziyarete açılmıştı. Daha önce bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastır yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görürken, 21 endüstriyel dağcı tarafından manastırda yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Manastırda, taş düşmelerini önleme çalışmaları kapsamında yaklaşık 3 ay önce ziyaretçilere kapatılarak 31 Ocak 2021 tarihinde tekrar ziyaretçilere açılması planlanan manastırda özellikle havanın çok soğuk olması münasebetiyle çalışmalar yavaş ilerlerlerken, ziyaretçi yasağının bu yılın Mart ayına kadar süreceği kaydedildi.

Sümela Manastırında şu anda 21 endüstriyel dağcı tarafından taş düşme ve güçlendirme çalışması yapılırken, avlu kısmındaki fresklerin restorasyon çalışması ise soğuk hava koşulları nedeniyle ara verilmiş durumda. Restorasyon kapsamından Manastırda bugünlerde dağcıların çalışmasının yanı sıra malzeme çekimi yapılırken çalışmaların tamamlanmasıyla manastır ziyaretçiler tarafından tekrar güvenli bir şekilde ziyaret edilebilecek.
İhlas Haber Ajansı
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