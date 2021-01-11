Çubuk-2 Barajı'nda su seviyesi yüzde 23'e düştü
Ankara'da Çubuk ve çevre ilçelerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajda su seviyesi, kuraklık nedeniyle düştü.
|11 Ocak 2021 23:38
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Ankara'da Çubuk ve çevre ilçelerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajda su seviyesi, kuraklık nedeniyle düştü.
Mendek, Kışla, Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar derelerinin beslediği 22 milyon metreküp hacme sahip Çubuk-2 Barajı'nın su seviyesi yüzde 23'e geriledi.
Çubuk ve Pursaklar ilçelerindeki arıtma tesislerinde arıtılarak içme suyu şebekesine aktarılan barajın suyu, yağış olmaması durumunda 3 ay yetebilecek düzeyde.
Baraj kıyısında yer alan Yazlıca Mahallesi'nin muhtarı Osman Ayaz, 40 yıldır ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.
Ayaz, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısı yaptı.
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