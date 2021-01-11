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Çubuk-2 Barajı'nda su seviyesi yüzde 23'e düştü

Ankara'da Çubuk ve çevre ilçelerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajda su seviyesi, kuraklık nedeniyle düştü.
 11 Ocak 2021 23:38
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Çubuk-2 Barajı'nda su seviyesi yüzde 23'e düştü

Ankara'da Çubuk ve çevre ilçelerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajda su seviyesi, kuraklık nedeniyle düştü.

Mendek, Kışla, Hacıkadın, Bağırcan, Çayır ve Kırkpınar derelerinin beslediği 22 milyon metreküp hacme sahip Çubuk-2 Barajı'nın su seviyesi yüzde 23'e geriledi.

Çubuk ve Pursaklar ilçelerindeki arıtma tesislerinde arıtılarak içme suyu şebekesine aktarılan barajın suyu, yağış olmaması durumunda 3 ay yetebilecek düzeyde.

Baraj kıyısında yer alan Yazlıca Mahallesi'nin muhtarı Osman Ayaz, 40 yıldır ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Ayaz, vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları çağrısı yaptı.
Anadolu Ajansı
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