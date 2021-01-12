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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 65 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 65 milyonu aştı.
 12 Ocak 2021 00:12
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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 65 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 65 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 65 milyon 58 bin 210 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 13 milyon 540 bin 25, Hindistan'da 10 milyon 110 bin 634, Brezilya'da 7 milyon 167 bin 651 ve Rusya'da 2 milyon 800 bin 675 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de 11 Ocak itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 208 bin 451 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya'da 1 milyon 633 bin 839'a Kolombiya'da 1 milyon 621 bin 19'a, Almanya'da 1 milyon 545 bin 500'e, Arjantin'de 1 milyon 511 bin 750'ye, İngiltere'de 1 milyon 406 bin 967'ye, Meksika'da 1 milyon 150 bin 422'ye, Polonya'da 1 milyon 130 bin 460'a ve İran'da 1 milyon 81 bin 736'ya ulaştı.

Dünya genelinde 24 milyon 130 bin 124 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 91 milyon 137 bin 908'e ulaşırken virüs nedeniyle 1 milyon 949 bin 574 kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
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