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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Kıyı Ege ile Göller Yöresi ve Çevresinde (Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ve Denizli ile Konya'nın güneybatı ilçeleri) rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 12 Ocak 2021 06:30
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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz ile Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, bu akşam ilk saatlerde ise Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege Kıyılarında yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Marmara'nın kuzey kesimlerinde yer yer şiddetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yarın (Salı) ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Kıyı Ege ile Göller Yöresi ve Çevresinde (Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur ve Denizli ile Konya'nın güneybatı ilçeleri) rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün(11.01.2021) akşam saatlerinden itibaren Trakya'da(Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Gelibolu ) beklenen yağışların kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare/12saat) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Kıyı Ege'de (Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir) yarın(12.01.2021) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması, beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: İstanbul'da yarın(12.01.2021) beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli (30-50 kg/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
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