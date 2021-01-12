Belediye Başkanı'nın eşi imar barışına, usulsüz başvurmuş

İmar barışından faydalanmak için usulsüz yollara başvuran fırsatçılar arasına CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı. Kaçak durumdaki milyonlarca yapıyı kayıt altına almak amacıyla imar barışı olarak nitelendirilen bir düzenleme hayata geçirilmiş, TBMM'de kabul edilen yasayla 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılara "Yapı Kayıt Belgesi" verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak aftan faydalanmak için harekete geçen fırsatçılar, bu tarihten sonra yapılan binalarını 2017'den önce yapılmış gibi gösterip yapı kayıt belgesi almıştı. İşte o fırsatçılardan birinin de görevi kaçak yapılarla mücadele etmek olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eşi Seyhan Büyükerşen olduğu ortaya çıktı.

YALAN BEYANDA BULUNDU

Seyhan Büyükerşen, Tepebaşı'na bağlı Yukarı Söğütönü Mahallesi'ndeki kaçak durumdaki evine "Yapı Kayıt Belgesi" almak için 25 Ekim 2018'de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Büyükerşen başvurusunda 4 bin 199 metrekare arazi üzerindeki 148 metrekare alanı kapsayan evin, 31 Aralık 2017'den önce inşa edildiğini bildirdi. Kendi beyanı üzerine Büyükerşen'in evine "Yapı Kayıt Belgesi" verildi. Yapılan bütün başvuruları tek tek inceleyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Büyükerşen'in başvurusunu da mercek altına aldı. Büyükerşen'lerin, 2019 yılında inşa ettiği kaçak villayı 2017 yılında yapılmış gibi gösterdiği ortaya çıktı.

O VİLLA YIKILACAK MI?

2018 yılına ait uydu görüntülerini inceleyen il müdürlüğü personeli, arsa üzerinde hiçbir yapı olmadığını belirledi. 2019'a ait uydu görüntüleri, evin o yıl yapıldığını ortaya koydu. Fırsatçılığı tespit eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü "Yapı Kayıt Belgesini" iptal edip konuyu yargıya taşıdı. Seyhan Büyükerşen hakkında "yalan beyanda bulunarak yapı kayıt belgesi almak" suçundan kamu davası açılması talep edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da Büyükerşen'in atılı suçu işlediğini belirledi. Başsavcılık atılı suç 3 yıldan az süreli hapis cezası gerektirdiği için kamu davası açılmasını 5 yıl erteledi. Yargı tarafından kaçak olduğu belgelenen villakondunun yıkılması gündemde. Fırsatçılığı belgelenen Büyükerşen'in kaçak villasının yıkılıp yıkılmayacağı merak konusu.

Burak Doğan