ABD'de çete savaşları kapıda

6 Ocak'ta ABD'nin başkenti Washington'da Kongre binasının Trump taraftarı Proud Boys ve diğer aşırı sağ gruplar tarafından basılmasının ardından büyüyen toplumsal gerilim patlama noktasında. 20 Ocak'ta gerçekleşecek seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde, siyasi yelpazenin aşırı uç grupları sokaklarda gösteriler düzenlemeye devam ediyor. Son olarak, ABD'de Başkan Donald Trump'ı hedef alan ve işgal eylemleri düzenleyen Antifa Grubu (Anti Faşist) New York'ta askeri düzende yürüyüş gerçekleştirdi. Siyah üniforma benzeri kıyafetlerle, şehrin ünlü meydanı Times Square dahil New York sokaklarını kullanan Antifa milisleri için yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. New York'ta aynı gün yapılması planlanan Proud Boys eyleminin ise son anda iptal edildiği belirtildi.



BU SOKAKLAR BİZİM

New York'ta pazar günü gösteri düzenleyen Antifa milislerinin, Kongre baskınının arkasında olduğu belirtilen aşırı sağcı Proud Boys aleyhine sloganlar attığı görüldü. "Bu sokaklar bizim, bu şehir bizim" sloganları atılan eylem sırasında Antifa üyelerinin askeri teçhizatla donanmış ve ellerinde kalkan olduğu halde askeri düzen yürüyüş gerçekleştirdiği görüldü. Grup üyelerinin sık sık polisi hedef alan sözler kullandığı da sosyal medyada yayınlanan görüntülere yansıdı. Yüzlerce Antifa üyesinin katıldığı eylemde, polisle, aşırı sağ grupların işbirliği içinde olduğuna yönelik pankartlar da taşındı.



AŞIRI SAĞ'IN HEDEFİ 20 OCAK

20 Ocak tarihi yaklaşırken, aşırı sağ ve muhafazakarlara ait internet mecralarında da yemin törenini hedef alan paylaşımların arttığı gözleniyor. Sosyal medyaya yansıyan görsellerde, aşırı sağ grupların "Tanrı'nın zırhını kuşanın", "(Washington) DC'de panik" ve ABD'nin Cumhuriyetçilerle özdeşleşen kırmızı renge büründüğü, Qanon adlı komplo teorileriyle ünlü grubun sloganı "WHERE WE GO ONE WE GO ALL" kısaltmasının kullanıldığı görüldü.



TERÖR TEHDİTLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

6 Ocak'ta biri polis beş kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskınının ardından Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Jason Crow, ABD Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy'in kendisine, en az 25 "terörizm davası" açıldığını söylediğini açıkladı. Buna göre McCarthy, 20 Ocak'taki devir teslim töreni ve 20 Ocak'a giden süreçte "olası bazı terör tehditleri olduğunu, Pentagon'un bunları değerlendirdiğini" söyledi. Seçilmiş Başkan Joe Biden, Kongre baskınını gerçekleştiren kişiler için "Yerli terörist" ifadesini kullanmıştı.

Kritik 1 hafta

ABD Kongresi'nin 6 Ocak'ta Başkan Donald Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından Demokrat Partili siyasetçiler, Trump'ın olağan zamanından önce görevi bırakması için bu hafta harekete geçiyor. 3 Kasım'daki başkanlık seçimini kaybeden Trump, 20 Ocak'ta görevi Demokratların adayı olan ve başkan seçilen Joe Biden'a bırakacak.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ABD Anayasası'nın 25. Madde'yi uygulamaya sokması için bir tasarı sunacak. Meclis'in Demokrat üyelerinden Jamie Raskin, Trump'ın seçim yetkilileri üzerinde baskı kurarak sonuçları değiştirmeye çalıştığını ve destekçilerini Kongre'ye yürümek üzere kışkırttığını belirttiği bir tasarı hazırladı. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Cumhuriyetçilerin pazartesi günü oturuma katılmaması halinde salı günü Meclis'in resmi bir oturumda tasarıyı oylayacağını söyledi. Bu durumda Demokratların çoğunlukta olduğu mecliste tasarını kabul edilmesi bekleniyor. Ardından Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın azline karar verilirse, Trump ABD tarihinde Meclis'te iki kez azline karar verilen ilk başkan olacak.



Parler'ın fişi çekildi

ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya uygulaması Parler, çevrim dışı kaldı. BBC'de yer alan haberde Amazon'un Parler'e sağladığı web sunucu hizmetini kesmesinin ardından platformun çevrim dışı olduğu belirtildi. Parler'in Üst Yöneticisi (CEO) John Matze platformun mümkün olduğunca çabuk yeniden çevrim içi olacağını belirterek, fakat bunun bir haftayı bulabileceğini kaydetti. Apple ve Google, ABD'nin hızla büyüyen sosyal medya platformları arasında gösterilen ve Trump taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya uygulaması Parler'e ambargo uygulamıştı. Apple ve Google, Trump taraftarlarının Twitter'a alternatif olarak gördüğü Parler'i uygulama mağazasından çıkarmıştı.

Sernur Yassıkaya