Bir yandan test, bir yandan aşı

Çin'den gelen 3 milyon doz koronavirüs aşısının incelemesi, bu hafta ortasında tamamlanacak. perşembe veya cuma gününden itibaren ilk aşıların vurulmaya başlayacağı belirtildi. Aşıların Türkiye genelinde dağıtımına başlandı. Sağlık Bakanlığı daha önce aşı olacak sağlık personelinin belirlenmesi için ilgili kurumlara yazı göndermişti. Bu doğrultuda talep eden sağlık personeli ile 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sırasıyla aşı yapılacak.

İKİNCİ PARTİ OCAKTA

Çin aşısının ikinci partisi de bu ay içinde Türkiye'ye gelecek. Yine 14 günlük inceleme aşamasından sonra öncelikli gruplara uygulanmasına devam edilecek. Bu arada, Alman BioNTech firmasının geliştirdiği aşının 500 bin dozdan oluşan ilk partisinin de 10 gün içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bilim Kurulunda yapılan değerlendirmelerde, Alman aşısının alerjisi olanlara uygulanması doğru bulunmadı. Bu aşı Türkiye'ye ulaştıktan sonraki 14 günlük inceleme sürecinin ardından, hangi şartlarda ve kime uygulanacağına dair planlama kamuoyuna duyurulacak.

14 DEĞİL 28 GÜNLÜK ARA

Aşının 14 gün arayla yapılacağının açıklanmasına rağmen sonrasında bu sürenin 28 güne çıkarılması kamuoyunda tartışmalara sebep olmuştu. Sebebinin, aşının ilk dozu ile ikinci dozu arasındaki sürenin uzun olmasının, antikor oranının artması şeklinde açıklanmıştı. Kuruldaki değerlendirmelerde; gönüllü denemelerinde 28 gün sonra yapılan aşının ürettiği antikorun, 14 gün sonra yapılan dozun ürettiği antikorun iki katı olduğu tespit edildi. Ayrıca Türkiye'de vakaların düşüş trendine girmesinin de aşılar arasındaki sürenin açılmasında etkin olduğu kaydedildi.

RIZA BELGESİ ALINACAK

Aşı yapılacak vatandaşlardan, kendi rızasıyla aşı olduğuna dair "Onam belgesi" alınacak. Uzmanlar, diğer aşılarda alınmayan bu belgenin koronavirüs aşısı için mecburi tutulmasının sebebini, "Salgın döneminde acil olarak uygulamaya koyduğun bir aşıyı vuruyorsun. Ruhsat işlemleri tamamlanmamış, acil kullanıma karar vermişsin, biraz da sorumluluğu vatandaşla paylaşmak için böyle bir imza yöntemi getiriliyor" şeklinde açıkladı.

OCAK-ŞUBAT KRİTİK

Bilim Kurulundaki değerlendirmelerde, Şubat sonuna kadar geçecek sürecin kritik olduğu, aşıya rağmen tedbirlere devam gerektiği, en ufak bir gevşemenin, vaka yayılım hızını yeniden artıracağına dikkat çekildi. Uzmanlar, "Şubat sonuna kadar önemli bir oranda aşılama yaparsak marttan itibaren vaka yayılımı, hız keser. Haziran-temmuz gibi çok daha rahatlarız. Önemli olan önümüzdeki iki ayı tedbirlere uyup hızlıca aşılama yapılması. Bu iki ay kritik bir dönemeç" değerlendirmesini yapıyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bu hafta sonuna kadar günlük vaka sayılarının 7 binlerin altına inmesi beklenirken, 15 Şubat'tan itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesi gündemde. Kafe-restoran gibi işletmelerin ise kısa vadede açılmasının doğru olmayacağı ile getiriliyor.

POZİTİFLİK YÜZDE 35'TEN YÜZDE 5'LERE DÜŞTÜ

Başta büyükşehirler olmak üzere, korona testlerinde %30-35'lere çıkan pozitiflik oranının, son bir haftadır %5'lere kadar gerilediği belirtildi. Sağlık Bakanlığına sahadan gelen verilere göre, hastanelere test başvuruları azaldı, hem yoğun bakımlar hem de yatan hasta sayısında gözle görülür düşüşler yaşanıyor. Özellikle İstanbul'da testlerin pozitiflik oranı, belirgin şekilde geriledi. Günlük vaka sayılarının da önümüzdeki birkaç gün içinde 7 binlere kadar inmesi bekleniyor.

YÜCEL KAYAOĞLU