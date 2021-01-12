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Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi

Geçtiğimiz yıl Kanal D'den ayrılan sunucu Buket Aydın Buket Aydın, Haber Global ekranlarında yayınlanacak "Buket Aydın ile Koltuk" programıyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
 12 Ocak 2021 07:45
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Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi

Ünlü sunucu yeni işiyle ilgili, "Birbirinden iyi konuklarla her hafta gündemi biz belirleyeceğiz. Çok heyecanlıyım ve mutluyum" dedi.

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevini ani bir kararla bırakması ve Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le yaşadığı aşkla uzun bir süre konuşulan Buket Aydın'ın Haber Global'le sözleşme imzaladı.

Aydın, 'Buket Aydın ile Koltuk' programıyla ekranlara dönecek.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Yeni işi için açıklama yapan Aydın, "Birbirinden iyi konuklarla her hafta gündemi biz belirleyeceğiz. Çok heyecanlıyım ve mutluyum" ifadesini kullandı.

BUKET AYDIN KİMDİR?

1985 Bursa doğumlu olan Buket Aydın, 2006 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden burslu olarak mezun oldu. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Aydın, eğitim hayatı sonrasında 1 yıl boyunca Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursundan eğitim aldı.İş hayatına 2004 yılında özel bir radyo kanalında haber spikerliği ile başlayan Aydın daha sonra Kanal Türk kanalına geçerek spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülten sunuculuğu yaptı.2009 yılında TRT Türk kanalına geçiş yapan Buket Aydın burada 1,5 yıl boyunca program sunuculuğu yaptı.2011 yılında yeniden yapılanma sürecindeki NTV'ye transfer olarak önce hafta içi 'Gece Bülteni'ni sunmuş, sonrasında da Ana Haber kuşağı sunuculuğu yapmıştır.Aydın 2018 yılında Demirören Medya Grubuna katılarak; CNN TÜRK ekranlarında her hafta farklı bir konuğa yer verdiği "40" programını sundu.Kanal D Haber Başkanı olarak görevini yürüten Aydın, aynı zamanda Kanal D Ana Haber bülten sunuculuğu ve Milliyet Pazar'da hafta sonu röportajları ile çalışmalarına Mayıs 2020'ye kadar devam etti.Aydın 11 Ocak 2021 itibariyle, Haber Global ailesi ile habercilik mesleğine kaldığı yerden devam edecek.

Kariyeri

Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alan Buket Aydın, bir sene bir radyoda haber spikerliği yaptı. Radyo'dan Kanaltürk'e geçiş yapan Aydın, ilk televizyon tecrübesini bu kanalda gerçekleştirdi. Kanaltürk'te spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülteni sunuculuğu görevini yapan Aydın, Kanaltürk'ten TRT Türk kanalına geçti.

TRT Türk'te program sunuculuğu yapmaya başlayan Buket aydın, 2011'de NTV'ye transfer oldu. NTV'de haber bülteni sunduktan bir süre sonra "NTV Gece Bülteni Kuşağı'nda" moderatörlük yaptı.

2018 yılında haber sunuculuğu kariyerine Kanal D'de devam eden Buket Aydın, En İyi Haber Spikeri, Anadolu Medya, En İyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu, Yılın Kadın Haber Spikeri, Yılın Gece Haberleri Bülteni ödüllerinin sahibi oldu. Buket Aydın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Demirören Medya'daki görevlerinden istifa etmişti.
Memurlar.Net
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