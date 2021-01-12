ABD'nin yeni maliye yönetiminde kritik göreve bir Türk getirilecek
|12 Ocak 2021 07:27
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Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Yellen, Hazine Bakanlığında özel kalem müdürlüğü görevine Didem Nişancı'yı getirecek.
Söz konusu göreve ilişkin teklifin Bloomberg LP'de kamu politikası bölümünde yönetici olan Nişancı'ya sunulduğu ve Nişancı'nın görevi kabul ettiği belirtildi.
Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.
- ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında çalışmıştı.
ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, geçen yıl kasım ayında eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu.
Janet Yellen, atamanın ABD Senatosunda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.
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