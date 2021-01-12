Adana'da çok sayıda adrese eş zamanlı DEAŞ operasyonu
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Adana'da Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı
|12 Ocak 2021 07:29
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğunu tespit ettiği yabancı uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısları yakalamak için operasyon düzenledi.
EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ
Şafak vakti gerçekleşen operasyonla, 3'ü Suriyeli ve 3 Iraklı toplam 6 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne ait özel bir tim, söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırarak girdikten sonra şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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