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Aile hekimleri özlük haklarında iyileştirme istiyor

Kovid-19 pandemisinde görev yapan sağlık çalışanlarının özlük hakları konusunda Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği anket düzenledi. 66 ilde 1122 aile hekimine ve aile sağlığı çalışanıyla yapılan ankette, "Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirmeler yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Aile hekimleri özlük haklarında iyileştirme istiyor
 12 Ocak 2021 07:59
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Aile hekimleri özlük haklarında iyileştirme istiyor

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Katılımcıların yüzde 93'ü, pandemi döneminde moral/motivasyonlarını artırma adına gerekli adımların atılmadığını ifade etti. Yaşanan sıkıntılar ise, şöyle sıralandı:

'Maaşları kesildi'

"Aile hekimlerine 10 ay boyunca düzenli şekilde kişisel koruyucu ekipman verilmedi. Bazı illerde 'koruyucu malzemeyi kendiniz alacaksınız' diye il sağlık müdürlükleri yazılar yazdı. Esnek çalışma modeli tüm kamu personelinde uygulanırken aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına uygulanmadı. Aile hekimleri arasında kronik hastalığı olanlar ve gebelere idari izin verilmedi. Aile hekimleri Kovid-19'a yakalanınca maaşları kesildi. Pandeminin en yoğun döneminde neredeyse polikliniklerin hepsi kapalıyken, sadece aile sağlığı merkezi hasta muayeneleri yaparken, üstüne bir de yaklaşık 6 milyon okul aşısı aile sağlığı merkezlerine yüklendi."

Aile hekimlerinin yüzde 94.1'i, aşı zamanı gelen bebeklerin ailelerinin Aile sağlığı Merkezleri'ne gelme konusunda endişe duyduklarını ifade etti.
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