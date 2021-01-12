Siyasette hedef 'Y' ve 'Z' kuşağı



Milliyet'ten MEHTAP GÖKDEMİR'in haberine göre:



Dijital mecralar

"Kararsızların" oyunu almak için çalışma yürüten CHP'nin bir diğer hedefi de 'Y' ve 'Z' kuşağı olacak. CHP'ye göre 'Y' ve 'Z' kuşağı, önümüzdeki seçimin sonucunu belirleyecek seçmen kitlesini oluşturacak. CHP, dijital mecraları yoğun kullanan ve önümüzdeki seçimin sonucunu etkileyecek kadar yüksek sayıda oy kullanacak 1980-99 arasında doğan Y kuşağı ile 2000 yılı itibarıyla doğanların yer aldığı 'Z' kuşağını hedefleyen bir çalışma yürütecek. Y ve Z kuşağının özellikle dijital alanda çok yoğun çalıştıkları, kullanıcı oldukları, zaman geçirdikleri gerekçesiyle CHP, Y ve Z kuşağını hedefleyen uygulamaları önümüzdeki günlerde devreye sokacak. CHP bu çerçevede, partiyi dijital platformlarda daha görünür kılabilecek çalışmalar yürütecek. Bunun için de dijital alandaki yeni teknolojileri araştırıp yakından takip edecek.