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Yeni tekno oyuncaklar

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen en büyük tüketici elektroniği fuarlarından biri olan CES 2021, bu yıl sanal olarak kapılarını açtı
 12 Ocak 2021 08:11
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Yeni tekno oyuncaklar

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: 11-14 Ocak tarihleri arasında açık kalacak olan fuarda, şirketler sanal stantlarını açtılar. Lansmanlar başlarken, fuara ilginç teknolojiler damga vuruyor. Bunlar arasında şeffaf panelli TV, dikey ekranlı bilgisayar, güneş enerjisiyle şarj olan kumanda, robot arkadaşlar yer alıyor.

Bu televizyonun paneli şeffaf

LG'nin fuarda transparan OLED modeli ilgi görüyor. 55 inç TV'nin paneli tamamen şeffaf ve karşı tarafı gösteriyor. Ürünün yatak odası, restoran, otonom araç, uçak ve metrolarda kullanılması planlanıyor. Ekran, bir yatağın ayak ucuna eklenip istendiği anda çıkarılıp izlenebilecek şekilde sergilendi. LG, ekranda yüzde 40 oranında şeffaflık sağladığını açıkladı. Şeffaf ekrana akıllı evler ve metrolarda talebin arttığı dile getirildi. Ürünün satışa çıkacağı tarih henüz açıklanmadı.

Evler için robot arkadaşlar

Robot teknolojisi hızlı ilerliyor. Arkadaş robotların da gelişimi sürüyor. Fuarda Embodied şirketinin Moxie adlı robotu, oyun yoluyla çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini sağlamak için geliştirildi. Robot, göz teması, mimik yapıyor, insanları adıyla çağırıp sohbet edebiliyor.

Japon Yukai firması da Bocco Emo robotunu sergiliyor. Aile sohbeti robotu olarak tanımlanan Bocco, insanların sesine karşılık veriyor, jestler ve sesle empati gösteriyor. Sesli ve mesajla iletişim kuruyor. Yaşlıların kontrol edilmesini sağlıyor.

Banyolar iyice akıllandı!

Banyolar da gelişen teknolojiden nasibini alıyor. Kohler, CES 2021 kapsamında dokunmatik klozetini sergiliyor. İki modele sahip klozette yer alan bir sensör sayesinde sifonu el hareketiyle çekebiliyorsunuz. İçinde yer alan LED ışığını da Kohler mobil uygulaması üzerinden kişiselleştirebiliyorsunuz. İki modelin fiyatları 600 ve 1000 dolar olarak açıklandı. Ürünler bu yıl mart ayında satışa sunulacak.

Güneş enerjisiyle çalışıyor

Samsung'un Neo QLED televizyon kumandası ilgi çekiyor. Samsung'un yeni kumandası güneş enerjisini kullanıyor. Kumandada küçük bir güneş paneli var. Bu panel ev içi ve ev dışındaki ışıkla şarj olmasını sağlıyor. Ancak tabii ki sadece güneşe bağımlı değil. Şarj portu da bulunuyor. Kumanda, güneşten elde ettiği şarjla uzun süre kullanılabiliyor.
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