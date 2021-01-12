Aşıdan önce 'Rıza metni' alınacak

Çin'den gelen 3 milyon dozluk ilk parti aşıların hazırlıklarında sona yaklaşılırken önümüzdeki hafta belirlenen plan dahilinde aşılar yapılmaya başlanacak. Hükümet yetkilileri, Alman BioNTech'le yapılan anlaşma gereği ilk 500 bin aşının da 10 gün içinde Türkiye'de olacağını öne sürdüler. Aşılama önce sağlık çalışanları, 65 yaş üstü, emniyet mensupları, öğretmenler, huzurevi çalışanlarına yapılacak.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, aşı yapılanlara "hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma" amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacak. Rutin olarak yapılan 13 aşıda alınmayan bu belgenin, salgın döneminde acil aşılama kararı alınması ve bu aşıların henüz ruhsat almamaları nedeniyle sorumluluğun vatandaşla paylaşılması için gerektiği öğrenildi. İki doz arasındaki sürenin açılmasına, yani 28 gün olmasına Bilim Kurulu karar verdi. İnaktif aşılarda iki dozun arası ne kadar açılırsa, o kadar etkin olduğu belirtiliyor.

KRİTİK İKİ AY

Vakalardaki gerileme de yakından takip ediliyor. Vakaların 3 gün içinde 7 binin altına düşeceği, kontrollü hayatın devam etmesi durumunda, sağlık altyapısının bu süreci yönetebileceği ifade edildi. Şubat ve mart aylarının kritik olduğu, baharla birlikte aşama aşama yeni uygulamalara geçilebileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, "Önemli olan önümüzdeki iki ay önlemlere uyulması ve hızla aşılama yapılması. Bu iki ay kritik bir dönemeç" dedi.