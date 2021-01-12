WhatsApp dışında, en çok veri toplayan uygulamalar

Günlerdir sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olan bu karar aslında yıllardır süregelen veri savaşlarının sadece son perdesi. Zira kullanıcı verilerini toplayıp üçüncü parti platformlar ile paylaşan tek uygulama WhatsApp değil.

Londra merkezli The Economist dergisi 2017 yılında "Dünya'nın en değerli kaynağı" başlıklı kapağında veriyi "dijital çağın petrolü" olarak tanımlamıştı.

Aradan geçen yıllarda verinin ve onun için verilen mücadeleye defalarca şahit olduk. Kişisel verilerimiz WhatsApp'ın "zorunlu güncelleme" kararı ile bir kez daha gündemde.

Zira WhatsApp geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile kullanıcılara yeni bir kullanım koşulu sunacağını duyurmuştu.

Yeni güncellemeyi onaylamak için son tarih 8 Şubat 2021. WhatsApp Avrupa Birliği üyesi ülkeler hariç bu güncellemenin onaylanmasını zorunlu tutuyor. 8 Şubat'a kadar WhatsApp'ın yeni veri politikasını onaylamayan kullanıcılar bu tarihten itibaren uygulamayı kullanamayacak.

WhatsApp'ın bu güncellemeyi AB üyesi ülkelerde yaşan kullanıcılara dayatamamasına neden olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 2018 yılında yürürlüğe girdi.

Tabii ki WhatsApp'ı silmek bir seçenek. WhatsApp'ın yerine kullanabileceğiniz Signal, Telegram gibi pek çok alternatif var.

WhatsApp'ı silip bu alternatiflerden birine yöneldiniz. Peki ya diğerleri? Verinizi güvende tutmak için dijital dünyanın pek çok platformundan uzak durmanız gerekiyor.

Günlerdir sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olan bu karar aslında yıllardır süregelen veri savaşlarının sadece son perdesi. Zira kullanıcı verilerini toplayıp üçüncü parti platformlar ile paylaşan tek uygulama WhatsApp değil.

UYGULAMALARIN YÜZDE 70'DEN FAZLASI VERİNİZİ TOPLUYOR

The Conversation'ın geçtiğimiz dönemde yaptığı araştırmaya göre, akıllı telefonlarımızda bulunan uygulamaların yüzde 70'ten fazlası halihazırda bunu yapıyor ve verilerimizi Google Analytics, the Facebook Graph API veya Crashlytics gibi platformlar ile paylaşıyor.

Başka bir deyişle bu uygulamalar sizden topladıkları veriler ile nerede olduğunuzu, ne kadar hızlı hareket ettiğinizi veya dijital dünyada ne yaptığınızı takip edip, bunu paraya çevirmek için üçüncü parti platformlar ile paylaşıyor.

EN ÇOK VERİYİ HANGİ UYGULAMALAR TOPLUYOR?

Clario'nun yaptığı araştırmaya göre en çok veri toplayan platform WhatsApp'ı da bünyesinde bulunduran sosyal medya platformu Facebook, Facebook'u yine aynı şirkete ait olan Instagram takip ediyor.

Üçüncü sırada ise online çöpçatanlık platformu Tinder yer alıyor. Online alışveriş platformu Amazon, Netflix, Uber ve Spotify gibi platformlar da listede yer alıyor.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE KADAR EDİYOR?

Yüzlerce uygulama verilerinizi topluyor ve satıyor. Peki bu platformlar bu işlemden ne kadar kazanıyor. PCMag'in geçtiğimiz aylarda yaptığı araştırmaya göre, bir kullanıcının verilerinin değeri belirlenirken pek çok faktör devreye giriyor.

ABD'deki kullanıcılar üzerinde yapılan çalışmaya göre, bu kriterler arasında cinsiyet, yaş ve yıllık gelir ön plana çıkıyor.

Örneğin 24 - 35 yaş arasında bir erkek kullanıcının datasının değeri 0.49 dolar olarak hesaplanırken, 55 yaş üstü bir kadın kullanıcı için belirlenen değer 0.36 dolar.

18 -24 yaşları arsanda bulunan kullanıcıların en değerli veri grubunda olduğu belirtiliyor. Bu yaş grubunda olup, kendisinin veya ailesinin yıllık kazancı 120 ile 149 bin dolar arasında değişen kullanıcıların verilerinin yıllık getirisi 66 milyon dolar.

İlker Koçaş / NTV