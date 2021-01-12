ODTÜ'lü öğrencilerin pankartına beraat
ODTÜ'de 2018 yılında yapılan mezuniyet töreninde pankart açan 4 öğrenci F.E.D., D.C.F., B.A. ve Ö.K. ile kırtasiye sahibi sanık Ş.D. kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra haklarında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dava açılmıştı.
|12 Ocak 2021 08:43
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ODTÜ'de 2018 yılında yapılan mezuniyet töreninde pankart açan 4 öğrenci F.E.D., D.C.F., B.A. ve Ö.K. ile kırtasiye sahibi sanık Ş.D. kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra haklarında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dava açılmıştı.
Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Davanın ilk duruşmasına az bir zaman kala Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğrencileri Beştepe'de kabul ederek görüşüp çay ikram etmişti. Bu görüşmenin ardından Erdoğan şikayetinde vazgeçmişti. Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu davanın karar duruşması dün yapıldı. Savunmaları dinleyen mahkeme 4 öğrenci ile Ş.D.'nin 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan beraatına karar verdi.
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