Avukatın tepki çeken savunmasına soruşturma



Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Kararda özetle, "İleri sürdüğü iddialarda, davanın esasından çıkarak doğrudan kişileri hedef alması, bu suretle iddia ve savunma sınırlarını aşması karşısında şikayet konusu iddiaların bir bütün halinde kovuşturma gerektirir nitelikte olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır" denildi.

KINAMA ALMIŞTI

Ankara Barosu, daha önce de avukat Vahit Bıçak'a başka ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle kınama cezası vermişti.