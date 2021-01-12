Avukatın tepki çeken savunmasına soruşturma
Ankara Barosu, akademisyen Ceren Damar Şenel cinayetine ilişkin yaptığı savunmadaki ifadeleri ve 4 adet sosyal medya paylaşımı nedeniyle, sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında yeni bir disiplin kovuşturması açılmasına karar verdi.
|12 Ocak 2021 08:52
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Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Kararda özetle, "İleri sürdüğü iddialarda, davanın esasından çıkarak doğrudan kişileri hedef alması, bu suretle iddia ve savunma sınırlarını aşması karşısında şikayet konusu iddiaların bir bütün halinde kovuşturma gerektirir nitelikte olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır" denildi.
KINAMA ALMIŞTI
Ankara Barosu, daha önce de avukat Vahit Bıçak'a başka ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle kınama cezası vermişti.
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