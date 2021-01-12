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İlaçları ulaştırılan Gemici: Ülkemle gurur duyuyorum

Koronavirüs nedeniyle aylarca mahsur kaldığı Hint Okyanusu'nda biten böbrek nakli ilaçlarını Dışişleri Bakanlığı'nın ulaştırdığı gemici Turan Altun, "Ülkemle gurur duyuyorum. Vatandaşını dünyanın öbür ucunda okyanusun ortasında bile yalnız bırakmadı" dedi
 12 Ocak 2021 08:56
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İlaçları ulaştırılan Gemici: Ülkemle gurur duyuyorum

SABAH'ın dün 'Okyanus ortasında umudun adı Türkiye' başlığıyla manşetten duyurduğu müthiş ilaç operasyonunun kahramanı konuştu. Turan Altun'a, 2019'da eşinden aldığı böbrek nakli operasyonu gerçekleştirildi. Turan, tedavisinin tamamlanmasının ardından gemideki işine geri döndü. 4 ay sürecek olan Hint Okyanusu seferi çıkan Turan Altun, yanına 6 ay idare edecek ilaç aldı. Koronavirüs salgını patlak verince hiçbir ülkede gemiden inmelerine izin verilmedi. Kızı Tuğçe Altun, durumu Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Sorun kısa sürede çözüldü ve ilaçlar Malezya'da Altun'a ulaştırıldı.

OKYANUSUN ORTASINDA

Koronavirüs salgını yüzünden gemiden 9 ay 17 gün sonra inebildiğini söyleyen Turan Altun, yaşadıklarını şöyle anlattı: "İlacım bitince Kore ve Çin'deki limanlardan bir haftalık ilaçlar alabildim. Bu ülkelerde ilaç bulmak büyük sıkıntıydı. Daha sonra bir daha ilaç bulamadık. Türkiye'den ailem ilaç gönderecek ama hiçbir kargo firması pandemi yüzünden ilaçları kabul etmedi. Kızım, Dışişleri Bakanlığımızı arayıp durumumu anlatmış. Gemimiz Malezya yakınlarındaydı. Malezya Kuala Lumpur Büyükelçiliği devreye girdi. Türkiye'den ilaçlar diplomatik kargoyla gönderildi. Sadece iki gün gibi bir sürede okyanusun orasında ilaçlar bana teslim edildi. Bu operasyonu parayla yapamazdık. Devletimiz dünyanın öbür ucunda, okyanusun ortasında elimden tuttu. Bana hayat verdi. Allah herkesten razı olsun. Bu süreç öyle bir şeydi ki Zimbabve Büyükelçiliği'nden bile beni aradılar. 'Bizden uzaktasınız ama sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı?' diye sordular. Ülkemle gurur duydum" dedi.

'DEVLETİN GÜCÜNÜ GÖRDÜK'

Babasının hayatını kurtarmak için son çare olarak Dışişleri Bakanlığı'nı arayan Tuğçe Altun (29) da şunları söyledi: "Koronavirüs elimizi kolumuzu bağlamıştı. Bu süreç bizim için çok zorlu geçti. Günlerce telefon başında bekledim. Babam zor durumdaydı ve ilaçlarını bir türlü gönderemiyorduk. Doktoru babamın ilaçlarını almazsa hayati tehlikesi olduğu söyledi. Bakanlığı aradım. Diplomatik kargo uçağıyla ilaçları babama ulaştırdılar. Okyanusun ortasındaki babama hayat oldular. Böyle büyük bir ülkenin vatandaşı olmaktan onur duyuyorum. Babama hayat oldular. Devletimizin gücünü gördüm. Allah herkesten razı olsun.

Uğur Yıldırım

Sabah
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