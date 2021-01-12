Kadir Şeker olayında ilginç detay....Bıçaklama olayına karıştığı ortaya çıktı
|12 Ocak 2021 09:04
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Geçen 25 Kasım'da meydana gelen olayda Muhammed Delibaş (31), Eyüp Delibaş (20) ve Fatih Delibaş (18), husumetli olduğu grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Bıçaklanarak yaralanan Fatih Delibaş hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelilerin Ş.D. (17), Murat Hanlı ve Ayşe Dırla olduğunu tespit etti.
Yakalanan Ş.D., Fatih Delibaş'ı kendisinin bıçakladığını öne sürerken, olaya ağabeyi Murat Hanlı ile dini nikahlı eşi Ayşe Dırla'nın da karıştığını söyledi. Şeker'in yargılandığı davada bir numaralı tanık olan ve kendisini kurtarmak isteyen genci suçlayan Dırla, olaydan 4 gün sonra Murat Hanlı (27) ile 900 gram eroinle yakalanıp tutuklanmıştı.
Tolga Yanık
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