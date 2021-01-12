Bu ilçede 15 gündür vaka yok
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, 15 gündür Korona virüs (Covid-19) vakasına rastlanmadığı bildirildi.
|12 Ocak 2021 09:11
|+Aa- Yazdır
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, 15 gündür Korona virüs (Covid-19) vakasına rastlanmadığı bildirildi.
Köyleri ile birlikte 3 bin 300 nüfuslu ilçemde Korona virüs vakasının 15 gündür görülmediğini belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ''Korona virüs salgını başladığından itibaren ilçe halkımız daima bilinçli davrandı. Kaymakamlık makamımız ile birlikte koordineli çalışıp sıkı tedbirler aldık. Daha önce görülen az sayıdaki vakalarda sıkı tedbirler aldık. 15 gündür köylerimiz dahil hiç bir vakamız yok. Halkımıza duyarlı davranışlarından dolayı ve tedbirlere harfiyen uydukları için teşekkür ediyoruz. Kuralları esnetmeden ve tedbirlere uyarak yaşamaya devam edeceğiz ve ilçemizde vaka olmaması için gayret edeceğiz'' dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mansur Yavaş, Keçiören Belediyesinin projesini veto etti
12 Ocak 2021 10:34
|İstanbul'a 4 günlük kar yağışı uyarısı!
12 Ocak 2021 10:13
|Zehirli balon balığı süs eşyası olarak satılıyor
12 Ocak 2021 09:59
|Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
12 Ocak 2021 09:46
|İstanbul'da öğleden sonra sağanak yağışın etkili olması bekleniyor
12 Ocak 2021 09:05
|Çubuk-2 Barajı'nda su seviyesi yüzde 23'e düştü
11 Ocak 2021 23:38
|Sümela Manastırı'na ziyarete ne zaman açılacak?
11 Ocak 2021 23:21
|Bu köy 10 aydır koronavirüsle hiç tanışmadı
11 Ocak 2021 22:36
|Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
11 Ocak 2021 19:38
|'Koronada endişe verici rakamlara ulaşmıştık, şu anda yükselişi durdurduk'
11 Ocak 2021 18:15