Dolar güne düşüşle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4540 liradan, avro 9,0640 liradan güne başladı.
|12 Ocak 2021 09:15
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İstanbul serbest piyasada dolar 7,4540 liradan, avro 9,0640 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,4520 liradan alınan dolar, 7,4540 liradan satılıyor. 9,0620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,0640 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5140 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1280 lira olmuştu.
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