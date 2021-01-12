BİP'e geçenlere uyarı: Tüm bilgileriniz Emniyet'le paylaşılabilir

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi nedeniyle kullanıcılardan tepki çekmesi, alternatif uygulamaların önemini artırdı.

Bu uygulamalardan biri olan Telegram diğeri Türkiye'nin yerli uygulaması BİP...

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, "Telegram WhatsApp'ı BİP'ler mi?" başlıklı yazısında uygulamaları değerlendirdi.

İsmail Kılıçarslan, BİP'i eleştirerek "BİP, hem kişisel verilerimiz hem de mahremiyet alanımızla ilgili bize koca bir 'polis devleti' vaat ediyor" dedi.

"HER YAZIŞMAMIZ DA 'EMNİYET GÜÇLERİ İÇİN' PAYLAŞILABİLİR DURUMDA"

İşte İsmail Kılıçarslan'ın BİP değerlendirmesi:

"Peki ya BİP bu meselenin neresinde? Bir "operatör reklam platformu" olarak tasarlanan BİP, hem kişisel verilerimiz hem de mahremiyet alanımızla ilgili bize koca bir "polis devleti" vadediyor, bir gram fazlası değil. BİP'te her kişisel verimiz "reklam optimizasyonu" için, her yazışmamız da "emniyet güçleri için" paylaşılabilir durumda. BİP'i kurarken onayladığımız sözleşmede bu hususların tamamı yazılı.

Fakat tabii şu: "Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın" denilerek "emniyet güçlerine açıklık" kısmı kabul edilebilir bir noktada belki. Ama "reklam optimizasyonu" meselesi oldukça sıkıntılı.

Bu noktada BİP'in yapması gereken şey bu krizi fırsata çevirmek olabilirdi ama gördüğüm kadarıyla "kullanıcı dostu" olmayan bir uygulama BİP. İşin ar-ge kısmına değil de sürekli "yerli ve milli olma" kısmına atıf yapılıyor bu yüzden. Oysa bu iş "yerli ve milli" denilerek halledebilecek bir iş değil. Rekabetin delirdiği bu piyasada "kullanıcı dostu" olmanız şart. Bazen "fotoğraf bile atamadığınız" bir uygulamanın kullanıcı dostu kabul edilemeyeceği çok açık."

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