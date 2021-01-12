Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|12 Ocak 2021 09:46
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