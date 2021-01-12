ByLock kullanıcısı 15 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı
FETÖ/PDY terör örgütünün sivil yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen, ByLock kullanıcısı 15 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı.
|12 Ocak 2021 10:01
|+Aa- Yazdır
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 15'i yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, geçmişte örgütte çeşitli konumlarda faaliyette bulunan, itirafçılarca teşhis edilen, FETÖ'nün tepe yönetimiyle irtibatlı olan ve ByLock kullandığı belirlenen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
FETÖ'nün sivil yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|TSK ve MİT'in ortak operasyonu ile 8 terörist etkisiz hale getirildi
12 Ocak 2021 10:16
|9'u muvazzaf astsubay, 13 kişiye FETÖ'den gözaltı
12 Ocak 2021 09:54
|Erdoğan'dan sosyal medya talimatı
12 Ocak 2021 08:18
|Adana'da çok sayıda adrese eş zamanlı DEAŞ operasyonu
12 Ocak 2021 07:29
|Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü
12 Ocak 2021 06:50
|33 ilde FETÖ'ye gece operasyonu: 118 gözaltı kararı
12 Ocak 2021 03:07
|FETÖ'nün sözde Bağdat ve Erbil sorumluları tutuklandı
11 Ocak 2021 19:50
|1'i kurmay yarbay, 33 şüpheli FETÖ'den gözaltına alındı
11 Ocak 2021 18:02
|Bakan Soylu: Son 4 yılda yurt içinde terörist sayısı yüzde 87 azaldı
11 Ocak 2021 17:36
|Görevdeki İKM'nin de olduğu 11 kişiye FETÖ'den gözaltı
11 Ocak 2021 16:01