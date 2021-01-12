Motorine 20 kuruş zam gelecek ama pompaya yansımayacak
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatın 20 kuruş zam bekleniyor.
|12 Ocak 2021 10:09
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatın 20 kuruş zam bekleniyor. Fiyat artışının tamamının mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacağı ve pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtiliyor.
Benzin grubunda ise 12.01.2021-13.01.2021 tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor.
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