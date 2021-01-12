İstanbul'a 4 günlük kar yağışı uyarısı!
|12 Ocak 2021 10:13
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Megakent İstanbul aylardır kuraklık tehdidi altında bulunuyor. Sonbahar ve kış aylarda beklenen yağmurların düşmemesi sonucu İstanbul'da barajların doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Barajların doluluk oranı hafta sonu etkili olan yağmurlar ile yüzde 19 seviyesinden yüzde 21 seviyesine çıktı. Yağmurlar İstanbul'a 8 günlük su kazandırdı. Öte yandan yağmurlu havanın bugün öğleden sonra şiddetli bir şekilde etkili olacağının uyarısı da yapıldı.
YARINDAN İTİBAREN SİBİRYA SOĞUKLARI BAŞLIYOR
Hafta sonu yağan yağmurların ardından İstanbul'a bir müjde de meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre İstanbul yarından itibaren Sibirya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.
KAR CUMA GÜNÜ İSTANBUL'U ETKİLEMEYE BAŞLAYACAK
Soğuk hava ile birlikte İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul'da yarın ise hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek.İstanbul'da önümüzdeki 7 gün beklenen hava durumu şöyle;
Salı (bugün) yağmurlu en yüksek 15, en düşük 8 derece
Çarşamba yağmurlu en yüksek 8, en düşük 7 derece
Perşembe az yağmurlu en yüksek 7, en düşük 3 derece
Cuma kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece
Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece
Pazar kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece
Pazartesi kar yağışlı en yüksek 5, en düşük 3 derece
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