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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a... 'Sen haddini bileceksin'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Erzurumspor maçının sonrasında basına yaptığı açıklamanın ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'ye konuştu. Cengiz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç' yüklendi
 12 Ocak 2021 10:10
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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a... 'Sen haddini bileceksin'

Cengiz, konuşmasında, "Ali Koç, sen haddini bileceksin. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin, Allah arttırsın ama mahkemeleri yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın. Ne haddin, ne yetkin var." İşte o sözler....

"7 Ocak günü yazı bize geldi. Sayın Ali Koç, bizi ayartan kulüp gibi gösteriyor, 'Bu kulüp bunu hep yapıyor, devamlı yapıyor, gerekli ceza verilsin, gözüm üzerinizde ey Tahkim' diyor.

Biz ayartan kulüp değiliz. Gelen 21 sayfa yazıda açıkça Galatasaray ayartan kulüp değildir. Rizespor oyuncuya söylemeden sözleşmeyi uzatıyor, çok cuzi bir bedelle uzatıyor. Bunun üzerine futbolcu, bitime 6 maç kala federasyona gidiyor ve 'Bunlar bunu yapıyorsa, ben de tek taraflı feshediyorum' diyor. Sonra bize geliyor.

Biz ayartan kulüp değiliz, Galatasaray herkesin bildiği gibi Türkiye'de futbolun kıblesidir. İster yerli, ister yabancı bütün oyuncular Galatasaray'a gelmek ister, bunu kabul edeceksiniz, bu bir gerçek, bundan rahatsız olmayın.

UÇK disiplin cezası vermiş, 6 maç. Böyle bir şey olamaz! UÇK'nın disiplin cezası verme hakkı yok. Hukukta asıl olan önce usul incelemesidir. Futbolcunun iyi niyeti göz ardı edilmiştir. Çıkan 1 milyon 200 bin euro muazzam bir rakam, bunu ne insan vicdanı, ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kabul etmez. Tahkim'e başvuracağız, bizim ve oyuncunun hoşnut olmadığı bir karar çıkarsa adli olarak başka yerlere başvuracağız, sonuna kadar savaşacağız..

"ALİ KOÇ HADDİNİ BİLECEKSİN!"

Ali Koç, sen haddini bileceksin. Sen yargıyı tahkim altına alamazsın. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin, Allah arttırsın ama mahkemeleri yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın. Ne haddin, ne yetkin var."

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, basına yaptığı konuşmada, "UÇK'nın verdiği bir kararı öğrendik. Bu Türk futbolunda bir milattır. Transfer yaparken kurallar vardır. Yıllardır belli takımlar, bir takım bu konulara önem vermiyordu. Futbolcu ayartmanın bedeli vardır.. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum, gözümüz üstünüzde. Nasıl bir karar vereceksiniz, yumuşatacak mısınız, oyuncu oynasın diye haftaya mı bırakacaksınız... Bakalım ne karar vereceksiniz, bu futbolda bir suçtur ve üstüne gidilmelidir." demişti.

Kaynak: Fotomaç
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