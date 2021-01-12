Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 şüpheli gözaltında
|12 Ocak 2021 10:25
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, savunma sanayii sektöründe rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordineli yürütülen operasyonda, SSB çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulunan 6 şirket temsilcisi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MİT tarafından savunma sanayiine yönelik yürütülen koruyucu/önleyici istihbarat operasyonları kapsamında, rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen şahıslar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün koordineli halde 1 yıldır sürdürdükleri çalışmayla, SSB görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyet/fiyatlama bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren ve yabancı firma temsilciliği yapan şirket yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında maddi teminat temin ettikleri tespit edildi. Şirket yetkililerinin ise söz konusu bilgileri temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sapladıkları belirlendi.
Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok miktarda dolar ve euro ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu.
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