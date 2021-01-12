Mansur Yavaş, Keçiören Belediyesinin projesini veto etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde geçen ay kabul edilen Keçiören Çiçekli, İncirli, Kalaba, Karargahtepe, Basınevleri, Emrah, 19 Mayıs ve Tepebaşı mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm kararını, ABB Başkanı Mansur Yavaş, veto ederek Meclis'e yeniden gönderdi. Vetoya sert tepki gösteren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise, "Köstekle, engellemeyle kimse bir yere varamaz" dedi.

'NÜFUS, KONUT VERİLERİNE GÖRE EKSİK'

Hürriyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Yavaş'ın imzasıyla gelen yazıda vetoya gerekçe, 'İlçe Meclis kararı ile sunulan eklerin birbiri ile uyuşmadığı, Keçiören Belediyesi İmar Müdürlüğü'nün inceleme ve teknik değerlendirme yazısının ABB'ye gönderilmediği, sunulan plan değişikliğinin çevre teşekkülü analizleri ve sunulan plan değişikliği ile ilgili açıklama raporu ve kentsel teknik altyapı raporunun detaylandırılması gerektiği, önerilen değişikliğin donatı alanlarının nüfus, konut sayısı verilerine göre eksik olduğu, buna ilişkin yeterlilik analizinin bulunmadığı, kat artışı, nüfus yoğunluğu artışı içeren teklifle etüte dair herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, ASKİ hariç kurum görüşlerinin eksik olduğu, toplu yapılaşmayı özendirici konfor artışına yönelik yüzde 30 ek inşaat artışı ile birlikte yine konfor artışına yönelik ek yüzde 20 inşaat alanı artışı önerildiği ancak bu konunun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne aykırı olduğu' gibi tespitler yer aldı.

'ŞEHİRCİLİK İLKE VE ESASLARINA AYKIRI'

Plan notlarının hiçbir maddesinde konut sayısına ve nüfus yoğunluğuna ilişkin belirleyici madde olmadığının belirtildiği yazıda, "Konfora yönelik inşaat artışlarının kat artışları ile birlikte sınırları olmaksızın nüfus artışına (konut sayısına) neden olacağı, yaklaşık 478 hektar alan büyüklüğündeki alanın önerge ile herhangi bir teknik inceleme olmaksızın Belediye Meclisi'ne değerlendirilmek üzere (üstelik nazım imar planı ve uygulama imar planının birlikte) sunulmasının şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olduğu, bundan dolayı herhangi bir hukuki süreçte ve olumsuz durumlarda teknik olarak planların savunulmasının mümkün olamayacağı hususları tespit edilmiştir" denildi.

'BURADA KİŞİYE GÖRE BİR RANT PLANI YOK'

Kentsel dönüşüme ilişkin kararın ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilmesini eleştiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kentsel dönüşüm projelerimizi yapmıştık. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy birliğiyle geçmesine rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı(Mansur Yavaş) tarafından bu mahallelerimizin kentsel dönüşüm planı veto edilmiştir. Ankara'da ve İzmir'de deprem oldu. Deprem olduktan sonra mı bunları yapmak lazım? Biz bu planları İzmir depreminden de önce yaptık. Burada kişiye göre bir rant planı yoktur. Bütün şehrin yeniden değişimi, dönüşümü, gelişimi vardır.

ENGELLEMEYLE KİMSE BİR YERE VARAMAZ

Nefes alacak, yeşil alanları daha çok, caddeleri ve sokakları genişlemiş, otopark problemi kalmamış bir şehir planlamasıdır. AK Parti ve MHP gruplarımızın yeniden önergesi ile tekrar Belediye Meclisi'ne getireceğiz. İnşallah bir daha böyle bir hataya düşmezler, şehrimizin önünü tıkamazlar, insanımızın daha güzel bir şehirde yaşamasını engellemezler. Temennimiz odur. Kaldı ki biz Büyükşehir'in bütün hizmetlerine destek veriyoruz, borçlanmaya destek veriyoruz. Şehre yapılacak her hizmete destek verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Köstekle, engellemeyle kimse bir yere varamaz. Güzel hizmetleri desteklemek, önünü açmak lazım."