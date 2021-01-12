Dört ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
|12 Ocak 2021 13:40
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MALATYA
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanması kararı verildi.
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, pozitif vakaların arttığı Çavuşlu Mahallesi'nde alınacak tedbirleri görüştü.
Toplantıda, mahallede 14 gün süreyle karantina uygulanması ve vatandaşların temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanması kararlaştırıldı.
BALIKESİR
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde kırsal bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Demirciler Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
Açıklamada, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirlenen mahallenin, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındığı kaydedildi.
OSMANİYE
Osmaniye merkeze bağlı Kırmcılı köyünde bulunan Tülücüler Mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Osmaniye Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, korona virüs tanılı 9 pozitif vaka ve 9 temaslı kişi tespit edilmesinin ardından bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgının kontrol amacıyla merkeze bağlı Kırmcılı Köyünde bulunan Tülücüler Mahallesi karantinaya alındı.
Kuruldan yapılan açıklamada, "Söz konusu vakaların Tülücüler Küme evlerinde 4 hanede ikamet etmeleri nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgının kontrol amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Kırmacılı Köyü Tülücüler Mahallesinin karantiya alınmasına karar verilmiştir" denildi.
ADIYAMAN
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 32 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 32 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
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