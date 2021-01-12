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Çeyrek altın gün ortasında yükselişte

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 447,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.969,00 lira oldu.
 12 Ocak 2021 13:28
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Çeyrek altın gün ortasında yükselişte

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 447,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.969,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 442,20442,40447,40447,60
Cumhuriyet Ata Lira 2.914,002.935,002.948,002.969,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 403,50407,50408,00412,00
Lira(Tam) Ziynet 2.848,002.868,002.881,002.901,00
Yarım Ziynet 1.424,001.434,001.441,001.451,00
Çeyrek Ziynet 712,00717,00720,00725,00
Anadolu Ajansı
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