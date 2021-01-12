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Sosyal medya fenomenlerine 10 milyon TL'ye kadar ceza kesilebilir

Sosyal medya fenomenlerinin daha fazla takipçi kazanmak adına gerçekleştirdikleri kura-çekiliş videoları denetime takıldı. Emniyet, Başak Karahan, Enes Batur, Reymen gibi fenomenlerin kanuna aykırı olarak şans oyunları düzenleyerek suç işlediğini belirledi.
 12 Ocak 2021 11:12
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Sosyal medya fenomenlerine 10 milyon TL'ye kadar ceza kesilebilir

Fenomenler 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası ve iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, sosyal medya fenomenlerinin takipçi sayılarını arttırmak için yılbaşını fırsat bilerek sosyal medya üzerinden düzenledikleri çekiliş videoları, Milli Piyango'ya takıldı.

Fenomenler hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı denetimlerde sosyal medyada fenomen haline gelen bazı kullanıcıların yayınladıkları videolarda kanunsuzluk fark etti. 'Fenomen' olarak adlandırılan bazı sosyal medya kullanıcılarının düzenli olarak ya da yılbaşı nedeniyle hesaplarından çekilişler düzenleyerek takipçilerine bir takım hediyeler verdikleri belirlendi. Derinleştirilen incelemelerde, takipçi sayısı en az 1,7 milyon olan Başak Karahan, Enes Batur, Reymen gibi fenomenlerin yayınladıkları videolarda şans oyunu tertip ettiklerini belirledi.

Şans ve talih oyunları düzenlenme yetkisi kanun hükmünde kararnameyle Milli Piyangoya ait.

İdari ve adli soruşturma başlatıldı

Bu nedenle suç işledikleri belirlenen fenomenlerin bulunduğu kullanıcılara idari ve adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şans oyunlarını planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkının idareye ait olduğu belirtilip, çekiliş düzenleyen kişilerin her ne şekilde olursa olsun katılım hakkı verilerek karşılığında değerli ya da değersiz hediye vermesi için Milli Piyangodan izin alması gerektiği belirlendi. Fakat söz çekiliş düzenleyen 10 ismin Piyango idaresine herhangi bir başvurusu olmadığı ortaya çıktı.

Hapis ve para cezası alabilirler

Emniyet tarafından düzenlenen fezlekede, Milli Piyango'ya ait kanun hükmünde kararnamede oyunları tertipleyenlerle ya da kanunu ihlal edenler 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası ve iki seneye kadar hapis cezası hüküm olacağı anlatıldı. Fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcılık tarafından Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan, Kemalcan Parlak, Cantuğ Özsoy, Pelin Baymazoğlu, Ahmet Sonuç Taner Yeşildağ'ın aralarında bulunduğu on fenomen hakkında soruşturma başlatıldı.
Sabah
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