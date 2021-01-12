Bir karikatür paylaşımı için sağlık personelinden 30 bin TL istendi
Blog sayfasında paylaştığı bir karikatürden dolayı karakola gitmek, ifade vermek zorunda kalan bir sağlık personeli, Erdil Yaşaroğlu ve Selçuk Erdem'in, telif hakkı davasından vazgeçmek için 30 bin TL istediğini açıkladı.
|12 Ocak 2021 11:31
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"Komik Büro" adlı bir hukuk bürosu tarafından, Erdil Yaşaroğlu ve Selçuk Erdem'e ait karikatürleri paylaştıkları gerekçesiyle, yüzlerce kişiye dava açıldı. Penguen dergisi karikatüristi Erdil Yaşaroğlu, telif hakkı kendisinde bulunan karikatürleri paylaşan herkese dava açıyor.
Son mağdur bir sağlık personeli oldu. Sosyal medyada mağduriyetini paylaşan sağlık personeli 4 yıl önce paylaştığı bir karikatür nedeniyle kendisinden 30 bin istendiğini duyurdu.
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