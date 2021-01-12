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Teknoloji meraklısı doktor atölyesinde motor üretti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan nöroloji uzmanı Dr. Turgay Abay, teknolojik ürünlere merakı dolayısıyla atölyeye dönüştürdüğü evinin bir odasında özgün elektrik motoru tasarladı
 12 Ocak 2021 11:44
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Teknoloji meraklısı doktor atölyesinde motor üretti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan nöroloji uzmanı Dr. Turgay Abay, işten arta kalan zamanlarında atölye olarak kullandığı evinin odasında elektrik motoru üretti.

Turgay Abay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokul 2'nci sınıfta ampulleri deneyerek, mini motorlarla uğraşarak başlayan merakının ilerleyen yıllarda devam ettiğini, 30 yıldan fazla bir süredir elektrik, elektronik, makine ve benzeri cihazlarla içli dışlı olduğunu söyledi.

Evinin bir odasını yıllardır laboratuvar ve atölye olarak kullandığını anlatan Abay, her türlü ekipmanı edindiğini, en hassas cihazlardan olan osiloskoptan en kaba tasarıma sahip kaynak makinesine kadar hemen her cihaza sahip olduğunu kaydetti.

Abay, makine ve teknolojik aletler, elektrik ve elektronikle ilgili sürekli bir şeyler okuduğunu ve videolar izlediğini, ailesini de ihmal etmeyecek şekilde boş zamanlarının çoğunu bu uğraşına ayırdığını ifade etti.

Eşi ve çocuklarının da bu alandaki çalışmalarına hep destek verdiğini ifade eden Abay, "Çalışmalarım başarılı olunca artık onlar da iyi bir şey için çalıştığımı ve bu işin sonuçlarının iyi olacağını gördükleri için bana daha fazla destek vermeye başladılar." diye konuştu.

- "Örneklerinden farklı tasarıma sahip bir elektrik motoru yaptım"

Turgay Abay, tıpta kullanılan cihazlarla ilgili pek çok proje üzerinde çalıştığını fakat yeni nesil araçların yaygınlaşmasıyla günlük hayatta verimli motorlara ihtiyacın daha da artacağını düşündüğü için bu konuda yoğunlaştığını dile getirdi.

Mevcut örneklerinden farklı tasarıma sahip özgün bir elektrik motoru üzerindeki çalışmalarını tamamladığına işaret eden Abay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki tüm motorlar tasarım gereği demir içeren nüveye (bobinin içindeki demir içeren metal) sahiptirler. Sınırlayıcı etkisini gördüğümden nüveyi kullanmadım motorda ancak nüvenin artılarını kaybetmemek için de tasarım oldukça değişti. Böylece istediğim boyutta büyük mıknatıs kullanma şansına eriştim ve verimin gittikçe arttığını gördüm. İkinci farkı da tüm motorlar tek bir stator ve ona bağlı bir rotordan oluşmakta. Yani tek bir parça. Tasarladığım motor daha fazla manyetik enerji kullanabilmesi için çoklu statora sahip. Statorlar tamamen elektromıknatısı sarmakta ve daha fazla manyetik enerji sağlayabilmekte. Böylece verimi arttırabilmekteyiz."

Abay, yüzde 90-95 verim aralığında olan motor için patent başvurusu yaptığını ve gerekli analizlerin yapılması için TÜBİTAK'tan davet aldığını anlatarak, "Eğer motor ölçüm sonuçları gerçekten elde ettiğimiz sonuçları veriyorsa çok önemli bir bilimsel keşfi de beraberinde getiriyor." dedi.

Gerçekleştirdiği elektrik motorunun bazı eksiklerinin olduğunu belirten Abay, bu motorun sanayi ortamında üretilmesi halinde mevcut verimde yüzde 20'ye yakın artış olacağını ve artık güç kapasitesi muadil olanlara göre açık ara öne geçebileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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