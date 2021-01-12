Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 17 kadına gözaltı
Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 17 kadın şüpheli yakalandı.
|12 Ocak 2021 12:02
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Niğde merkezli 7 ilde FETÖ'nün "mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda 17 kadın şüpheli yakalandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 17 kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde, Ankara, Karaman, Adana, Kayseri, Yozgat ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
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